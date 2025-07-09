科研人員首次在中國永暑礁發現保護動物綠海龜

中評社香港7月9日電／新華社報導，中國科學院南海海洋研究所南沙海洋生態環境實驗站（南沙站）科研人員聯合駐礁環保部門，日前在中國三沙市永暑礁首次發現一處綠海龜產卵場。



中國科學院南海海洋所研究人員介紹，此次發現源於中國科學院島礁綜合研究中心支持的常態化生態環境監測工作。在生態調查中，南沙站科研人員在永暑礁沙灘區域發現深度約30厘米、呈不規則圓形的凹陷，周邊散落著翻動的沙粒。這與綠海龜典型的產卵習性高度吻合，疑似海龜產卵後留下的沙坑痕跡。



為確認這一判斷，南沙站聯合駐礁環保部門啟動專項調查，通過布設相關監測設備和夜間巡邏查證，科研人員成功獲取了海龜在沙灘活動（包括上岸與返回海洋）的影像記錄。現場也采集到形態典型的海龜卵樣本，卵殼潔白堅韌、直徑約4厘米，經鑒定確為綠海龜卵。綜上發現，科研人員最終確認該區域已成為綠海龜產卵場。



現場勘察資料顯示，沙地上留有清晰的鰭狀肢爬痕，延伸至海水邊緣，顯示出海龜登陸與返回海洋的完整路徑。采集到的海龜蛋排列緊密，包裹在濕潤的沙層中。上述發現為研究綠海龜的繁殖行為提供了珍貴素材。



綠海龜是國家一級保護動物，新發現的繁殖地對加強該物種保護意義重大。該產卵場位於相較於此前在西沙北島等地發現的產卵場向南約800公里，印證了南沙海域優良的海洋生態環境為瀕危物種提供了適宜的栖息條件。



南沙站負責人表示，未來，該站將聯合駐礁環保部門對該區域實施保護性監控，並啟動相關環境因子監測，為後續孵化研究奠定基礎。這一發現將推動中國南海島礁生態系統保護體系的完善，為全球海龜保護網絡貢獻新的數據。