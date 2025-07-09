美國25%關稅重擊日本飛機和工程機械

中評社香港7月9日電／日經新聞報導，如果美國對日本徵收的稅率提高到25%，對美出口比例較高的飛機零部件和工程機械將受到巨大打擊。日本政府準備繼續推進談判，要求重新調整稅率。



日本財務省的貿易統計顯示，2024年日本的出口額為107.0879萬億日元。對美國出口額為21.2947萬億日元，佔整體的約2成。金額較多的產品不僅僅是徵收25%行業關稅的汽車相關產品。



包括飛機零部件在內的出口總額為3079億日元，其中76.5%出口到美國。IHI公司生產用於美國通用電氣（GE）和普惠（P&W）製造的民用航空引擎的零部件等。



各項目根據出資比例分配利潤和風險。作為承擔關稅的進口方的美國企業也有可能要求日方承擔關稅。



關於飛機和零部件，特朗普政府還考慮徵收行業關稅。有可能在對等關稅之外的其他框架下產生額外負擔。



日本建築和礦山機械出口額的對美比例也超過5成。建築機械製造商小松在北美的銷售額佔3成。除了將關稅負擔以“附加費”的形式轉嫁到價格之外，還將調整供應鏈。



工具機等金屬加工機械的對美比率為23.4%。日本工作機械工業會(簡稱:日工會)的統計顯示，在日本廠商的訂單總額中，美國訂單約佔2成。DMG森精機和牧野銑床製作所等大型企業提出將關稅成本作為附加費轉嫁給客戶的方針。



對日本來說，美國是最大的出口對象國，因此加徵關稅將給廣泛的行業帶來壓力。經濟同友會的代表幹事新浪剛史就新稅率表示，“並非可以自行消化的水準”，表達了危機感。



日本最大經濟團體“經團連”的會長筒井義信在7月7日的記者會上指出，“如果適用加徵關稅率，將產生非常巨大的影響”。他還表示“擔心今後日本企業投資戰略的可預見性和盈利性受到廣泛影響”。



瑞穗研究與技術公司的估算顯示，10%的對等關稅和汽車等行業關稅將使日本的實際GDP（國內生產總值）被拉低0.2%。如果對等關稅提高至25%，GDP的下行影響將擴大至0.4%。



帝國徵信行在4月時預測，2025年度日本國內破產數比上一年度增加5%，達到1萬574家。當時設想關稅從7月起提高至24%。首席研究員窪田剛士認為，如果提高到25%，破產企業數“很有可能進一步增加”。