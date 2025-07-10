快評：大陸制裁台灣8軍工企業　警告和算帳

中評社快評／商務部9日宣布，將8家台灣地區實體列入出口管制管控名單，即日起正式實施。這是繼民航局7月6日宣布啟用M503航線上的W121銜接航線之後，大陸方面再次出手。



根據公告，8家被列入出口管制管控名單的台灣實體，分別是漢翔航空工業股份有限公司、經緯航天科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司，以及攻衛股份有限公司。其中，漢翔為航空器製造，台船、中信、龍德是造船業三大巨頭，經緯、仲碩生產無人機，攻衛則生產抗彈防護裝具。全部是台灣軍工企業。



國台辦發言人陳斌華9日強調，強烈支持商務部的決定，這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對“台獨”分裂勢力一再進行“謀獨”挑釁的嚴正警告。“台獨”是絕路，助獨是邪路。甘當“台獨”分裂勢力爪牙，參與分裂國家、煽動分裂國家犯罪的企業、團體、個人，必遭依法嚴懲。



近年民進黨當局一再進行“謀獨”挑釁，又配合美國對中國大陸的經貿打壓，對大陸祭出高端晶片出口禁令，等等，令兩岸經貿交流合作受到嚴重政治衝擊。這筆帳大陸是記住的，也一定會算。將8家台灣軍工企業列入出口管制管控名單，是警告，也是算帳。



大陸塊頭大、實力強，“懲獨”有雷厲風行的手段、也有各式各樣可行的方法。此次制裁釋放了強烈的政治信號，是對賴清德當局“謀獨”挑釁的嚴厲反制。“謀獨”挑釁一天不止，大陸“反獨”懲戒一刻不停。