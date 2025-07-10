中評社北京7月10日電／據新華社報導，國務院任免國家工作人員。



任命楊維林為公安部副部長；任命武增（女）為司法部副部長；任命袁曉明為商務部部長助理；任命李金華為國家林業和草原局（國家公園管理局）副局長；任命孫碩鵬為中國老齡協會會長。



免去陳思源、孫茂利的公安部副部長職務；免去吳曼青的中國工程院副院長職務；免去劉振國的中國老齡協會會長職務；免去賴新春的中國工程物理研究院副院長、總工程師職務，免去張科的中國工程物理研究院副院長職務。



