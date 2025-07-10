文化和旅遊等部門專項整治強迫購物

中評社北京7月10日電／據新華社報導，在文化和旅遊部9日舉行的例行新聞發布會上，文化和旅遊部市場管理司副司長餘昌國表示，文化和旅遊部將加強與公安、市場監管等部門的協同配合，以整治強迫購物等違法違規行為為重點，在全國範圍內開展旅遊市場秩序整治。



據介紹，日前，文化和旅遊部聯合公安部、市場監管總局印發了《關於整治強迫購物 促進旅遊市場健康發展的通知》，決定開展為期一年的專項整治工作，對旅遊市場中存在的強迫購物問題開展全鏈條治理。



“我們將保持‘零容忍’態度，聚焦旅遊購物活動集中的重點區域，緊盯旅行社、旅遊購物店等重點環節，對群眾反映集中的問題堅持露頭就打，發現一起、處理一起，對違法違規行為形成有力震懾，切實維護遊客合法權益。”餘昌國說。



文化和旅遊部文化市場綜合執法監督局副局長劉楠表示，針對當前群眾反映集中的問題，將採取持續開展明查暗訪、對涉強迫購物案件實施全流程溯源查處、加強重大案件督查督辦、陸續發布典型案例等措施予以重點治理。



加大整治力度之外，文化和旅遊部同時推動旅遊景區加強開放管理。



文化和旅遊部資源開發司副司長魏立忠表示，針對當下的暑期旅遊高峰期，正積極推動各地旅遊景區加強開放管理，對70家熱門旅遊景區實施提級指導，督促指導熱門旅遊景區在旅遊高峰期實施預約管理，完善預約平台，發布預約信息，優化預約流程，加強現場客流疏導和服務保障。