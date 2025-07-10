兩部門預撥1.5億元中央自然災害救災資金

中評社北京7月10日電／據新華社報導，記者從財政部獲悉，財政部、應急管理部9日緊急預撥1.5億元中央自然災害救災資金，重點支持浙江、福建、四川、重慶、西藏、甘肅6省（區、市）開展災害應急搶險救援和受災群眾救助工作。



下一步，財政部將持續加強與應急管理部等部門溝通協調，緊盯災情發展變化，按規定及時快速下撥救災資金，保障災區救災工作需要；加強救災資金監管，切實提高資金使用質效。