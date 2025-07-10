北京市出台碳普惠管理辦法

中評社北京7月10日電／據人民日報報導，北京市生態環境局近日印發了《北京市碳普惠管理辦法（試行）》（簡稱《管理辦法》），引導公眾積極參與綠色低碳行動，助力北京實現碳達峰碳中和目標。《管理辦法》將於今年9月1日起正式施行。截至目前，北京市碳普惠行動參與人數達560萬，是全國碳普惠活動參與人數最多的城市。



據介紹，碳普惠是一種創新機制，對個人、家庭、社區及小微企業（機構）的自願減碳行為進行具體量化並賦予一定價值。自2020年開始，北京市以低碳出行場景為切入點，積極探索實施碳普惠機制。在北京，乘坐公交地鐵、騎共享單車等日常綠色出行行為就能轉化為“碳資產”，通過量化綠色行為減排量並提供激勵。



北京已發布《北京市低碳出行碳減排方法學（試行）》等3個交通領域碳普惠方法學，支持開展了5個碳普惠項目。其中“低碳出行”項目參與人數超過560萬，累計產生碳減排量超過40萬噸。據北京市交通委相關問卷調查顯示，碳普惠活動對80%的用戶轉向綠色低碳出行起到促進作用。



此次出台的《管理辦法》包括總則、碳普惠方法學管理、碳普惠項目管理、減排量管理、監督管理、附則共六章35條。



其中，碳普惠方法學管理明確了碳普惠方法學實施分級管理與動態評估，優先支持低碳交通、綠色建築等公眾參與度高的領域。



碳普惠項目管理，明確了對碳普惠項目實施分類管理。一類項目可通過碳普惠相關管理服務平台申請項目登記並實現項目全過程管理，二類項目無需進行項目登記、可主動申請項目信息公開。



碳普惠減排量管理明確了一類項目實現的減排量經審定可在北京市碳排放權交易市場交易，可用於重點碳排放單位配額清繳抵銷、企事業單位及大型活動碳中和等。



《管理辦法》明確，在低碳出行、能源資源循環利用、分布式新能源和可再生能源利用等多個領域，符合條件的減碳行為將依據相關技術規範核算碳減排量，並通過碳排放權交易、商業模式創新、綠色金融等方式獲得價值激勵。這意味著，市民日常生活中的綠色出行、節能節電等行為，都有望“變現”，成為推動城市綠色低碳發展的實際貢獻。