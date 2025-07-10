貴州累計落實241個能源項目建設用地

新聞發布會現場。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月10日電／據人民日報報導，7月9日，貴州省政府新聞辦召開“強化土地要素保障 助力貴州高質量發展”新聞發布會。會議介紹，2024年以來，貴州全省241個能源項目建設用地得以落實，涉及數十個國家重大建設項目。



土地要素支撐是經濟發展的“助推器”。一直以來，貴州高度重視重大項目建設用地保障，堅持“精準配置、節約集約”原則，全力做好土地要素支撐。研究出台支持“四化”“強省會”、農村產業融合、農村村民住宅建設及礦山、風電、光伏等產業項目用地保障措施；支持重大水利、線性工程分期分段報批。



同時，建立用地要素保障省、市、縣三級聯動和省直部門協作長效機制，省自然資源、發改、交通運輸、水利、林業等部門聯合建立重大項目用地保障、多元保障聯動機制，成立工作專班，明確專人負責，強化部門縱橫溝通對接，共同研究解決用地保障涉及的困難，有效做好保障服務。



搭建國土空間用途管制監管系統、建設用地台賬系統、重大項目建設用地多元保障平台，全程跟蹤管理項目用地，全方位提升用地保障服務效率和質量。聚焦企業急難愁盼，在優化用地審批服務方面推行減環節、減材料、減時限和優服務“三減一優”改革，保障重大項目落地。



2024年以來，貴州共有16條高速公路用地獲批，1個機場、2條鐵路、3條航電樞紐、154條國省幹道、公路改擴建工程項目落地，214座重點重大水利工程建設用地得以保障，241個能源項目建設用地得以落實，472個交通、水利、能源等重大項目通過用地預審，涉及土地面積11.57萬畝。