專才留學生帶旺租賃　支持樓價築底

來港專才及留學生穩步增加，租賃需求日增，出租回報率亦相對可觀，利好買家入市投資意欲。（大公報） 中評社香港7月10日電／大公報報導，利嘉閣地產總裁廖偉強分析，香港的經濟及樓市，近年可算是經歷了大洗牌，各行各業都處於重塑之中，好些屹立多年的企業都陸續退場。不過，“有人辭官歸故里，有人星夜趕科場”。不同行業中，既有企業因經營困難而結業，亦有新進者抓住機會進入市場。即使是同類型的產品或服務，經營成果也可以截然不同，關鍵在於精準的財務考量。



任何生意，歸根究底皆是“計數”的藝術。過去，部分商戶因高昂租金而苦不堪言，如今租金水平有所回落，經營壓力相對減輕。而店舖創新的裝修及經營手法，當然也是成功突圍關鍵。在競爭白熱化的市場中，唯有經營得法者，才能穩占一席之地。



新加坡金融管理局（MAS）早前發布政策文件，規定所有在當地註冊或運營的加密貨幣服務提供商（DTSP），若未取得相關的DTSP牌照，須在6月30日前終止跨境業務，且不設過渡期。違規者將面臨高達25萬新加坡元的罰款及最長三年監禁。此舉對新加坡的加密貨幣市場構成顯著衝擊。



穩定幣資金湧港 盤活經濟



過去，內地富裕人士攜帶加密資產湧入新加坡，推高當地金融、地產及消費市場的需求，樓價與物價隨之飈升。如今，香港卻因新加坡的監管收緊迎來難得機遇。不少加密貨幣企業及投資者將香港視為首選落腳點，為本港經濟注入新活力。這些新來者的資金流入，勢必帶動居住與消費需求，對樓市及零售行業形成正面推動力。



筆者近期在不同場合中，頻繁聽到客戶與朋友對樓市動向表示關注，更向筆者詢問現時是否入市良機。無論他們是出於試探、尋找話題，還是確實有入市需求，都傳遞出一個清晰信號，就是大家都察覺到樓市走勢正出現變化。



當樓價已處於相對低位，而利率環境偏低，手持資金的投資者，就要面臨抉擇。銀行的定期存款回報微薄，優質投資產品亦難覓。相比之下，物業作為實物資產，具備實質的功能，而且香港的外來人才及留學生穩步增加，租賃需求日增，出租回報率亦相對可觀。如此條件下，買家入市意欲自然也會顯著增強，市場氣氛正逐步回暖，樓價也開始築底了。