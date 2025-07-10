全球單機功率最大直驅型漂浮式風電機組下線

中評社北京7月10日電／據新華社報導，中國華能10日宣布，全球單機功率和風輪直徑最大的直驅型漂浮式海上風電機組在福建省福清市下線，單機功率17兆瓦，標誌著我國在海上風電裝備製造領域取得新的突破。



本次下線的中國華能—東方電氣17兆瓦直驅漂浮式海上風電機組葉輪直徑為262米，風輪掃風面積約53000平方米，相當於7.5個標準足球場的面積，輪轂中心高度約152米，相當於50層居民樓高度。時間可利用率達到99%以上，同時可應對超24米超高海浪，抵禦17級超強台風。



這一機組由中國華能牽頭，聯合中國東方電氣集團共同研製，首次採用國產化大直徑主軸軸承，葉片、發電機、變流器、變壓器等關鍵部件也全部實現國產化。研發團隊還成功突破漂浮式風電系統耦合仿真技術及高保真模型試驗技術，攻克了葉片、低速永磁直驅電機高精度製造與裝配工藝難題。



華能清潔能源技術研究院海上風電部主任劉鑫說，該機組通過引入智能傳感系統，實現了漂浮式系統整體的全局穩定控制，使得機組可適應複雜多變的深遠海海洋環境，可適用於50米以上水深海域風能資源開發。



這一機組單機年輸出清潔電能可達6800萬度，能滿足約4萬戶家庭一年的用電需求，下一步將在廣東陽江海域進行示範驗證。



