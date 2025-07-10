盛事經濟提振零售消費

中評社香港7月10日電／大公報報導，中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析，2025年以來，香港經濟延續穩健增長。從總量上看，一季度香港本地生產總值（GDP）同比增長率為3.1%，為過去五個季度以來新高。從具體的增長動力來看，金融投資較為活躍。金融業、保險業等與資本市場相關的產業對GDP增速的貢獻超過1個百分點，但地產交投受較高利率水平影響，表現不及預期。特朗普關稅政策反復，提升美國企業“搶進口”（即出口訂單前置來規避未來的高關稅）意願，上半年進出口及倉儲物流對於GDP增速的貢獻亦超過1個百分點。



根據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心HGC模型分析，展望下半年，“人流（H）”方面，“引才”計劃、吸引遊客訪港等措施持續落地，預期本地零售業將得到提振。香港特區政府積極打造“盛事經濟”、提升文旅等特色服務消費吸引力，各項“引才”計劃持續集聚人才，有望持續吸引跨境人流往來。



利率下行利好地產交投



“資金流（C）”（包括金融、保險、房地產行業）方面，預期下半年全球利率中樞下行，高利率對銀行融資、地產交投活動的影響有望減弱，人才計劃及留學生來港兩大因素將繼續支持住宅租賃市場升溫。金融交投相關產業料仍是2025年香港經濟增長超預期表現的關鍵。具體來看，積極政策提振內地企業盈利、支持香港和內地資本市場漸見成效，香港交易所首次公開募股（IPO）、二級市場交投活動仍將較為活躍。



貿易相關“物流（G）”（包括對外貿易及其相關倉儲運輸）方面，因後續“對等關稅”談判仍有不確定性。考慮到上半年因“搶進口”而前置部分出口需求、關稅摩擦不確定性對投資、消費的影響滯後顯現，預期全年進出口活動呈現“前高後低”趨勢。下半年，預期進出口以及物流等行業的增長動力或有所減弱，短期內建議密切關注8月中旬前貿易談判進展。中長期來看，貿易逆全球化、地緣複雜博弈在一段時間內或影響香港貿易增長動力。香港積極加強與中東、東盟等地區經貿聯繫，料可為本地貿易活動提供韌性支持，機場新跑道啟用更有助提高航空運輸、倉儲物流行業增長空間。



綜合預判，在樂觀情形下，香港2025年GDP有望實現2.5%的穩健增長。惟仍需持續關注國際地緣形勢、關稅談判進展、美聯儲減息路徑等不確定性因素所帶來的擾動。