神舟十九號航天員乘組歸來後首次公開亮相

7月9日，在北京航天城，神舟十九號航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤在記者見面會上敬禮致意。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，7月9日下午，中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神舟十九號乘組與記者見面會。這是航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤返回兩個多月後，首次面向媒體與公眾正式公開亮相，並分享了183天太空駐留的經歷與感悟。



先後執行神舟十四號和神舟十九號飛行任務的指令長蔡旭哲，見證和參與了空間站從建造階段到應用與發展階段的跨越。他表示：“每次執行飛行任務，都不是上一次任務的簡單重復，而是向著更高層次的不斷跨越。”乘組在軌期間參與實施了88個實（試）驗項目，覆蓋空間生命科學、微重力基礎物理、航天醫學等領域，成功制備10餘種102個試驗樣品。此外，他們還完成空間站管道檢測機器人在軌試驗驗證、物體重量感知測試、情緒狀態測試能力評估和實驗樣品更換等工作。



蔡旭哲在神舟十九號任務出艙活動中創造多項紀錄：首次出艙以9小時刷新單次出艙時長世界紀錄，兩次飛行任務累計完成5次出艙活動，成為當時出艙次數最多的中國航天員。他強調：“每一次出艙成功，都是乘組一心、天地協同配合的結果，也充分體現了艙外航天服的可靠性和中國航天科技的自信。”



談及出艙處置載荷適配器意外卡滯問題時，蔡旭哲回憶：面對時間緊迫、艙外設備情況不熟悉等挑戰，在地面團隊天地視頻通話進行培訓後，乘組沉著應對，出艙後對設備狀態判斷，並與地面支持團隊溝通後，成功完成處置。當耳機中傳來地面支持團隊的熱烈掌聲時，他為航天員在載人航天中發揮的作用和價值而感到自豪。



作為中國首位執行出艙任務的90後航天員，宋令東感慨：“打開艙門那一刻，就是圓夢時刻。”他認為，隨著載人航天事業的蓬勃發展，年輕一代在前輩們的幫帶下，在所有航天人的托舉下，承擔起了他們這代人的責任。