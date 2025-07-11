且十：國民黨危機未解　不能低估民進黨

中評社北京7月11日電（作者 且十）賴清德的“團結十講”剛講完四講，台灣島內整體反罷免民意上升，有人樂觀估計，有被罷免危機的國民黨民意代表已下降到“3+1”席，有藍營人士甚至放出國民黨被罷3席以下不算輸的風向。國民黨有這麼樂觀嗎？



我感到，國民黨正在犯一再犯的錯誤，低估民進黨的動員能力、低估民進黨消滅國民黨的決心和手段。



7月9日上午，島內立法機關舉行全院委員會，對賴清德提名的“司法院正、副院長”與“大法官”進行詢問。民進黨籍民意代表王義川詢問“司法院長”被提名人蔡秋明關於“憲法法庭”“釋憲”解散政黨的看法。蔡秋明先是說若是受理案件，確實不好發表意見，後又表示，政黨若對民主“憲政”、“國家”有危害，有可能解散政黨。



政黨對所謂的民主“憲政”、“國家”有危害，就可以解散。看看現在民進黨當局的檢調所辦的國民黨不實聯署案，正在向“有組織”犯罪方向發展，下一步是不是可以認定國民黨是通過黨主席、黨中央有組織有系統違反所謂的“選罷法”，是危害民主“憲政”及“國家”，可以通過“司法院”“大法官會議”“釋憲”，宣布解散呢？



前幾天，國民黨籍的基隆市長謝國樑遭檢調約談。謝國樑是第一個被檢調約談的國民黨籍市長，這個事件表明，民進黨當局的檢調辦理藍營不實聯署的力度在加大、範圍在擴大，由國民黨黨務系統向縣市長漫延的趨勢。4月28日，基隆地檢署羈押了罷免民進黨籍議員的領銜人紀文荃、國民黨基隆仁愛區主任張金發。5月6日，前基隆市民政處長張淵翔遭聲押。5月7日，國民黨基隆市黨部被搜查，主委吳國勝及另一個領銜人游正義被聲押。之所以傳喚謝國樑，是因為張淵翔涉嫌非法利用戶政系統協助藍營罷團進行連署。

