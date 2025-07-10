中大研究：患糖尿年輕人趨增　損千億生產力

中評社香港7月10日電／﻿大公報報導，近年，年輕人患上2型糖尿病的比率正不斷上升，患者可能面對反復住院、多重殘疾及過早死亡的風險。香港中文大學（中大）醫學院最新研究發現，糖尿病導致香港的社會生產力顯著下降，情況在年輕群組尤為嚴重，造成重大經濟損失。



中大糖尿病研究小組調查了2019年香港25萬7280名適齡工作的2型糖尿病患者（年齡介乎20至64歲），並模擬了他們直至65歲退休年齡前因糖尿病對社會經濟帶來的影響。是次研究為香港首項使用“生產力調整生命年（PALYs）”這一嶄新健康指標，來量化因糖尿病而導致病假（缺勤）、工作表現不佳（勉強出勤）、勞動人口辭職和過早死亡的生產力損失，並將其轉化為本地生產總值（GDP）損失。



倡勞動政策及社會支援



研究表明，與沒有患糖尿病的同齡群組相比，男性因2型糖尿病在其工作生涯中損失的PALYs為17.0%，轉化為GDP損失約為1190億港元；女性損失的PALYs則為27.8%，轉化為GDP損失約為1130億港元。相關的生產力影響對年輕人來說尤其明顯：20至24歲男女因糖尿病損失的人均PALYs是60至64歲人士的15倍，而他們在工作生涯中的人均GDP損失則比60至64歲人士高出25倍。



中大醫學院內科及藥物治療學講座教授、香港糖尿病及肥胖症研究所創所所長陳重娥指出，許多年輕人未意識到自己因家族史、年少時的經歷或生活方式等而增加了患病風險，錯過了早期介入的機會。此外，有相當比例的年輕糖尿病患者仍未獲得診斷，凸顯了提高認知和改善早期檢測的迫切需要。



中大醫學院內科及藥物治療學系教授陸安欣認為，生產力損失是糖尿病等慢性疾病經常被忽視的經濟後果。糖尿病阻礙了年輕患者在生產力最旺盛的時期發揮其個人潛能，建議重新思考支援年輕糖尿病患者的方法，不僅在醫療方面，還須透過勞動政策和社會支援幫助他們保持健康及經濟活力。