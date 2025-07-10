﻿調查：心理學成DSE考生最愛主修科

中評社香港7月10日電／大公報報導，一項調查發現，心理學首次成為最受文憑試（DSE）考生歡迎科目。該項調查目的是希望瞭解STEM學習項目和大灣區政策對考生選科及就業取向的影響，同時預測未來勞動力的供應狀況，並提供建議從而改善人力供求及分配問題。



“2025年DSE考生未來勞動力供應剖析”調查由優才資源中心有限公司於去年11月至今年1月進行，以不記名問卷方式訪問4564位來自52間不同地區學校的應屆DSE考生，男女比例為1.22：1。



調查結果顯示，約九成受訪考生選擇於香港升學，受訪考生最希望升讀的大學分別是中文大學和理工大學，分別占17.9%和14.6%。選擇到大陸升學的比例比往年有所上升約0.8個百分點，選擇到外地升學的比例則有所減少。



主修科目方面，心理學（13.9%）首次成為最受考生歡迎科目，其次是護理學（11.8%）、教育（10%）、社會工作（9.4%）和酒店及旅遊管理（8.8%）。



擇業方面，考生的主要考慮繼續是個人興趣及性格（61%），較去年上升2.1個百分點。其次是薪水和福利（59.3%）和個人能力（55.3%），分別較往年上升4.4個和8.7個百分點。調查團隊認為這反映今年受訪者較少考慮個人因素，更注重薪水及福利。



六成受訪者瞭解大灣區政策



調查關注STEM學習項目對考生選科及就業取向的影響，例如參加STEM的考生選擇電腦工程的百分比為9.2%，相反沒參加的考生百分比衹有4.8%。STEM教育亦影響考生的就業選擇，51%考生認為STEM教育對職業取向有強烈或部分影響，參加STEM的考生希望從事資訊科技行業有8.5%，沒參加的僅為4.3%。



今年有60%受訪者表示瞭解大灣區政策，較2024年上升14.9%。他們主要透過公民與社會發展科（20%）及內地考察（18%）接收大灣區資訊，其次為校內講座（14%）。選科方面，瞭解大灣區政策的考生會比不瞭解的更希望主修受惠於大灣區政策的學科；例如金融等學科。當中對大灣區瞭解的考生希望主修金融的百分比為12%，相反不瞭解的考生百分比為8.5%，相差3.5%。



在大灣區擇業的影響因素方面，多於五成考生認為薪水及福利（56.6%）為主要因素影響，其次是個人興趣（46.5%）和發展前景（42.1%）。



調查報告總結指出，香港DSE考生在選科與升學方向上呈現出多元化的趨勢，尤其是在STEM學科的參與度上有所增長。