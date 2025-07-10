渣打：低息環境利香港本季經濟表現

渣打劉健恒（左）指，美國關稅政策仍未明朗，企業對未來展望持審慎態度。 香港文匯報 中評社香港7月10日電／美國關稅政策牽動全球貿易活動，第二季渣打大灣區營商景氣指數（GBAI）顯示，儘管經歷美國“解放日”關稅衝擊，大灣區企業仍展現經營韌性，主要受惠於前期訂單與生產安排。渣打大中華及北亞區高級經濟師劉健恒昨日在發布會指出，美國關稅政策仍未明朗，企業對未來展望持審慎態度，整體預期有所放緩但仍屬正面。展望第三季，香港指數有望繼續受惠低息環境，期望利息回落可令各行各業受惠。



本地零售承壓 關注失業率



香港文匯報報導，是次調查中，香港是指數按季跌幅最大的城市（現狀跌9.8點，預期跌10.5點），也是唯一指數低於50的城市，反映香港對外圍因素較敏感，包括美國關稅政策帶來衝擊。調查亦提到，本港零售業同樣舉步維艱，情況甚至更為嚴峻，主因本地居民熱衷到海外或內地旅遊和消費，而內地遊客至今僅逐漸回升，人均消費不如從前。此外，香港失業率及破產呈請自年初漸趨上升，雖然基數仍低，也令住戶消費保持審慎。香港的“零售和批發”現狀及預期指數分別下跌至38.9及38.5，是各行業及城市中唯一同時低於40。



對於香港指數明顯轉弱且預期也放緩，劉健恒認為，香港作為開放型城市，受外圍環境因素影響較多，而且內部需求也偏弱，企業正在轉型階段，惟留意到息口近期下跌，料有助企業融資。他亦提到，上半年大部分企業提前安排訂單出口，但下半年能否維持這一勢頭仍屬未知。他強調會密切留意下半年的提前出貨速度，視乎情況決定會否調整本港全年經濟增長預測，目前渣打預測為全年增長2.2%，仍符合特區政府早前預測港全年增長2%至3%區間。



另外，數據顯示，第二季度 GBAI“現狀”指數從第一季的 53.5輕微下跌至 53.1；“預期”指數由第一季的 54.3 下跌至第二季的 52.0，為自2022年第四季以來最低水平，但仍高於50的中性水平。



三成企業增內銷應對關稅



在營商影響方面，逾四成受訪者表示因美國加徵關稅，將延遲落實業務計劃。其他主要影響包括“物流或海關流程嚴重受阻，變數太多難以應對”（35%）、“生意流失，客戶轉投其他較少受關稅影響的市場”（30%）。同時，32%的受訪者表示會增加內銷，這是最常見應對關稅不確定性的方式。



香港貿發局研究總監範婉兒昨表示，有約75%至80%的大灣區企業表示受到美國關稅的負面影響，主要是與業務計劃延遲落實及物流受阻有關。範婉兒指，面對美國貿易政策進入新時代，大灣區企業正積極拓展內銷市場，並把業務擴展至區內其他主要市場，特別是東盟地區，而整體而言，歐美市場錄得淨減少。