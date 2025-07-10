網評：全民參與，匯聚防汛強大合力

中評社北京7月10日電／人民網評：全民參與，匯聚防汛強大合力



來源：人民網 作者：嘉佑



近期，貴州榕江縣遭遇特大洪水，縣域內多處低窪地帶被淹，部分鄉鎮基礎設施損毀嚴重，群眾被困。



危難之中顯真情。國家隧道應急救援中鐵五局貴陽隊來了，南方電網貴州貴陽供電局黨員突擊隊來了，四面八方馳援的志願者們來了……更令人動容的是，為了保障救災人員吃上熱乎飯菜，在榕江忠誠鎮王嶺村，當小喇叭里傳來“帶上菜刀，一起來村委會幫忙幹活”聲音時，群眾自帶工具，幹得熱火朝天。災害面前，人人擔當，展現了強烈的共同體意識。



汛情就是命令，險情就是戰情。無論是出現災害預警還是汛災已至，只要有需要，黨員幹部、社區網格員、救援隊伍、電力工人、普通群眾等，就會聞令而動。有的巡查堤壩，有的應急搶險，有的排險清淤，有的轉移安置，有的後勤保障……不同的力量，不同的隊伍，圍繞著防災減災、保障安全這一共同目標，紛紛出力，在風雨中築起堅實的堤壩。正因為大家眾志成城、全力以赴，才能為應對極端天氣、災情汛情提供強大支撐。



防汛減災不能單打獨鬥，需要凝聚全社會共同參與的合力。近年來，面對災情，各地區各部門之所以更有能力、有條件應對，與不斷織密的安全防護網息息相關。這其中，有專業部門的精準預判，有日常的防災知識普及，有專業的應急救援隊伍……人們越來越認識到，面對災害，不能被動承受，而要主動作為，特別要提高預警能力、避險能力、防範能力、自救能力以及協作能力。每個看似不經意的日常訓練和專業積累，在災情“戰時”都能匯聚成“人定勝天”的力量。



全民參與不僅體現在抗災救災之時，更彰顯在災後重建。暴雨會停，積水會退，共建家園是更為重要的任務。修復受損的設施，修整倒塌的房屋，同樣需要精心規劃、用心建設。對農村來說，要確保農村在災後重建和恢復生產生活中少受損、不受窮，需要投入更多力量和資源，為受災地區注入發展的新活力。對城市來說，要以抗災救災為契機，進一步排查城市建設短板，加強海綿城市建設，也需要更多專業力量。從專業隊伍的參與到普通群眾的互助，當大家都積極成為抗擊災害、支援建設的“守護者”，我們的家園就會變得更好。