網評：十四五高質量發展質感滿滿，信心滿滿

中評社北京7月10日電／網評：“質”感滿滿，信心滿滿



來源：大公網 作者：馬浩亮



9日發改委的記者會，列出了“十四五”期間高質量發展的成績單，量的積累與質的飛躍齊頭並進，最直觀最醒目的就是各種“之最”“第一”“首次”，堪稱是“質”感滿滿。



這種“質”感，有力度─中國蟬聯全球第一製造業大國、第一貨物貿易大國、第一外匯儲備大國、第一能源生產大國，200多種主要工業品產量世界第一，穀物、肉類、蔬菜、水果、海洋水產品等產量位居世界首位。經濟總量和綜合實力再邁上新台階，物質基礎更厚實。



有高度─中國多年來著眼全局高度，大力推進基礎設施建設，被譽為“基建狂魔”，如今擁有全球最大的高速公路網、高鐵網、港口網、輸配電網、寬帶網、可再生能源體系，全球數量最多的5G基站、風電裝機、光伏裝機、充電樁，海運量全球第一，為經濟社會發展提供了堅實的支撐。



有溫度─建成了全球規模最大的教育體系、社會保障體系、醫療衛生體系，民生福祉持續改善，生態環境不斷改善，中國成為全球“增綠”最多最快的國家，老百姓的獲得感和幸福感不斷增強。



有銳度─中國擁有全球規模最大的研發人員隊伍，人工智能、量子科技、載人航天、深空探測等領域不斷突破，電磁彈射航母、大型郵輪、第四代核電機組、大飛機、空間站等“大國重器”不勝枚舉，科技創新帶動眾多產業從量變到質變，從跟跑到領跑，創新活力更加強勁。



量的積累，穩住了經濟發展的基本盤；質的提升，不斷塑造發展新優勢。二者協同，增強了中國應對各種風險挑戰的底氣與韌性。