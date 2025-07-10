富權：“大罷免”是為了復辟“刑法一百條”？

中評社香港7月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：“大罷免”是為了復辟“刑法一百條”？以下為文章內容。



“一朝得志，語無倫次”！台灣地區“立法院”民進黨黨團總召柯建銘眼看他一手推動的“大罷免”可能會按照他自己的判斷獲得“大成功”，因而得意忘形起來，說起話來也就顛三倒四。這不，他日前在接受周玉寇專訪時就宣稱，待“大罷免”結束後，會追究中國國民黨“立委”的刑責，包含《刑法》第一百條的“內亂罪”、“叛國罪”。



按照柯建銘的說法，在“大罷免”獲得“大成功”，他本人也如願以償地透過“罷免立法院長”韓國瑜而當上“立法院長”後，立即動手進行修訂《刑法》，復辟第一百條的“思想內亂罪”和“思想叛國罪”，不但要將國民黨的“立委”通通送進監獄，而且還要把所有挑戰民進黨當局者，當作“雜質”當予剔除。這不只是對國民黨“立委”的恫嚇，也是對所有異議者的無差別恐嚇。——國民黨“立委”藍委羅智強昨日就爆料，曾經聽過柯建銘揚言把在野黨“立委”“通通關起來、送土城（看守所）”。



柯建銘此語在台灣地區政壇炸了窩。不但是在野黨陣營口誅筆伐，就連民進黨也連忙“消毒”，包括民進黨中央黨部發言人吳崢昨日在民進黨中常會後的記者會上表示，民進黨的核心價值就是“人權立國”，絕對不可能走回頭路、開倒車，恢復《刑法》一百條這樣的惡法，“這是民進黨所有黨公職絕對都會反對的事情”。而民進黨“英系立委”王世堅昨日在受訪時，雖然也為柯建銘緩頰，認為其此說可能是口誤，並聲稱自己不評論“沒格調的節目”，但也指出，《刑法》一百條在民進黨很多先進領銜下已經廢掉，這已經是過去式了，不可能再出現《刑法》一百條對付任何人，這不可能，民主不會走回頭路。



柯建銘此語，不管是得意忘形下的“口誤”，還是反映了其真實心態，都如國民黨籍台北市長蔣萬安昨日所言，是狠狠地打臉過去一直主張廢除《刑法》一百條的民進黨，也狠狠打臉了賴清德。



實際上，當年“廢除刑法一百條”運動與“野百合學運”一樣，都是與民進黨密切相關的群眾政治運動，互為犄角，相輔相成，其成果也是民進黨的“政治功績”之一。只不過是，“野百合學運”是以大學生為主體，當年在“野百合學運”中叱吒風雲的“學運世代”林佳龍、馬永成、周奕成、顏萬進、鄭文燦、鍾佳濱、田欣、陳俊麟、羅正方、李文忠、賴勁麟、郭正亮、羅文嘉、沈發惠、段宜康、範雲、劉一德、李明璁等人，後來都成了民進黨的“新生代”核心人物；而“廢除刑法一百條”運動的主體是大學教授，“100動聯盟”的核心人物林山田、李鎮源、陳師孟、瞿海源等教授、作家鍾肇政等人，後來或是成為民進黨的高級黨政人員（如陳布雷的孫子陳師孟後來曾任民進黨秘書長及“總統府”秘書長），或是民進黨當局的“天然盟友”。而部分“野百合學運”骨幹也曾參與“廢除刑法一百條”運動，如今的海基會副董事長兼祕書長羅文嘉，及民進黨“立委”鍾佳濱，當年都是“100行動聯盟”的主要幹部。

