美又恢複向烏克蘭供武

7月6日，美國總統特朗普乘直升機返回華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，多家媒體報道，特朗普政府已恢複向烏克蘭運送部分武器，目前正在向烏方運送炮彈和機動火箭炮導彈。本月早些時候，美國防部和白宮相繼宣布暫停對烏部分軍援的消息。



兩名不願透露姓名的美國官員9日告訴路透社，目前美國正在向烏克蘭運送155毫米炮彈和制導多管火箭炮系統導彈。這兩名官員沒有透露運送武器的數量以及運送是否已完成。



美國國防部和白宮1日相繼宣布暫停對烏部分軍援的消息。多家美國媒體報道說，這一決定緣於對美國軍火庫存過度下降的擔憂。但是，特朗普很快變卦，於7日表示將向烏克蘭提供更多武器，並於8日批准向烏克蘭運送更多防禦性武器。



國防部擅自暫停軍援？特朗普：我不知情



8日在內閣會議上，當被問及此前他是否親自批准暫停軍援，特朗普沒有回答，只說美國將繼續向烏克蘭運送防禦性武器。當被再次追問是誰授權暫停軍援時，特朗普回答說：“我不知道，你（如果知道的話）不妨告訴我?”特朗普說，經他批准，美國正向烏克蘭發送“一些防禦性武器”。



據美國媒體報道，特朗普1日被五角大樓發布的消息“打了個措手不及”。三名消息人士說，兼任總統國家安全事務助理的美國國務卿魯比奧和美國烏克蘭事務特使基思·凱洛格都是從媒體上得知此事，此前均不知情。