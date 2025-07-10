俄駐華商務代表：中俄博覽會為合作帶來機遇

7月7日，俄羅斯駐華商務代表阿列克謝·達赫諾夫斯基在俄羅斯葉卡捷琳堡市舉行的第九屆中俄博覽會期間接受新華社記者專訪。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，俄羅斯駐華商務代表阿列克謝·達赫諾夫斯基日前在第九屆中俄博覽會期間對記者表示，中俄博覽會為中俄地區合作提供了重要聯結紐帶和發展機遇。



“我們已在地區間達成多項合作協議，這些協議將在人文交流的基礎上進一步轉化為推動貿易、投資和技術等領域的務實合作。”達赫諾夫斯基說。



他指出，中俄雙方已設立包括中俄“東北－遠東”政府間合作委員會、中俄“長江－伏爾加河”地方合作理事會在內的機制，有效連接中國多個省份與俄羅斯多個地區，以推進跨地區合作。



達赫諾夫斯基表示，作為兩國經貿合作發展的重要平台，中俄博覽會已連續舉辦九屆，充分展示了俄羅斯工業成就，也為中俄企業深化合作提供新機遇，雙方企業應借此契機繼續深化合作。



第九屆中俄博覽會於7月7日至10日在俄羅斯葉卡捷琳堡市舉行。本屆博覽會以“中俄務實合作穩健前行”為主題，超過1500名俄羅斯政府和企業代表報名參加，185家公司搭建展位，300多家供應商和製造商參展。中方有300餘家企業參展。