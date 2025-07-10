1935.3克“月背土特產”再出新成果！

月球背面影像圖。（圖片來源：中國科學院） 中評社北京7月10日電／據新華社報導， 月背是怎樣形成演化的？月背的南極－艾特肯盆地經歷過什麼？月球的正面和背面差距有多大？



2024年6月，嫦娥六號實現世界首次月球背面采樣返回，帶回1935.3克樣品。2025年7月9日，中國科學院發布嫦娥六號月球樣品最新研究成果，四項重磅研究以封面文章形式發表於國際學術期刊《自然》，首次系統揭示南極－艾特肯大型撞擊的效應，讓人們得以瞭解月球背面的演化歷史，進一步揭開月球背面的神秘面紗。



月球科研重要方向！首次揭示南極－艾特肯大型撞擊效應



月球是離我們最近的星體，人類從未停止過對月球的探索。由於引力和位置關係，月球永遠衹有一面正對著地球，另一面到底什麼樣，仍有大量未解之謎。



在中國實施嫦娥六號任務之前，人類所有月球采樣任務獲得的樣品均來自月球正面，科學界對於月球背面的認識主要基於遙感研究。



“嫦娥六號樣品的系列成果，首次系統揭示了南極－艾特肯大型撞擊效應。”中國科學院院士李獻華告訴記者，月球背面最重要的地質單元就是南極－艾特肯盆地，其形成時的撞擊能量大約相當於原子彈爆炸的萬億倍。這種大型撞擊到底對月球演化會造成怎樣的影響，是未來月球科學研究的重要方向。



月球南極－艾特肯盆地是月球上最古老、最大的撞擊遺跡，由小天體撞擊月球背面產生。直到20世紀90年代中期，人類才真正確定了月球南極－艾特肯盆地的形態、大小和內部起伏情況。但由於沒有樣品，人們對它的瞭解十分有限。



中國科學院副院長何宏平介紹，接收嫦娥六號月球樣品後，中國科學院發揮體系化建制化優勢，全力組織科研攻關，搶占空間科學領域科技制高點，科研人員協同奮進，產出了一系列高水平研究成果。

