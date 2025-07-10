第十一屆尼山世界文明論壇觀察

這是第十一屆尼山世界文明論壇會場外景。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，晨光初綻，尼山蒼翠。山腳下的聖水湖蕩漾著粼粼波光，映照在尼山世界文明論壇的會場，匯聚成智慧的光芒，點亮文明發展的前路。



7月9日，第十一屆尼山世界文明論壇在孔子故裡山東曲阜開幕，來自70餘個國家的560餘位嘉賓齊聚尼山腳下，圍繞“各美其美、美美與共”的主題，共同探討不同文明和諧共處、和合共生之道。



尼山之下，搭建文明對話的“世界會客廳”



尼山是孔子誕生地，如今已成為人類思想的重要交匯點。論壇現場，“對話”“多元”“相融”成為高頻詞，不同思想相互碰撞、交融。



和羹之美，在於合異。中國社會科學院副院長趙芮在開幕式致辭中表示，人類發展史是一部多元文明不斷匯聚和演進的歷史，應尊重每一種文明，在推動交流互鑒中，使不同的文明煥發新的生機和蓬勃活力。



“有朋自遠方來，不亦樂乎”。《論語》的開篇之問，在尼山化為生動的現實圖景。論壇創辦15年來，持續為文明交流互鑒搭建交流平台，廣邀不同國家、不同文明的專家學者，“朋友圈”半徑不斷延展。



本屆論壇主題為“各美其美·美美與共——文明間關係與全球現代化”，下設“文明的起源與未來發展”等6個分議題。“論壇主題與全球文明倡議的核心要義相契合，生動詮釋了尊重多樣性、弘揚共同價值的追求，是儒家‘和合’思想在現代語境下的具象化表達。”尼山世界儒學中心黨委書記、副主任國承彥說。



同時，尼山世界文明論壇搭建了一座古今對話的橋梁。山東大學儒學高等研究院特聘教授楊朝明說，中華文明綿延不絕的韌性，賦予我們汲取先賢智慧以面對更多問題和挑戰的能力。

