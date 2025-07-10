特朗普發關稅函後，日韓等國的回應來了

7月6日，美國總統特朗普乘直升機返回華盛頓白宮。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，美國總統特朗普7日表示，將從8月1日起分別對來自日本、韓國等14個國家的進口產品徵收25%至40%不等的關稅。但他當天晚些時候說，這一期限並非“百分百確定”。日本、韓國、南非等國相繼作出回應，稱關稅“令人遺憾”“不合理”，並表示將在期限內繼續與美方談判。



日本政府8日在首相官邸召開綜合對策總部會議。日本首相石破茂在會上就美國再度提高關稅表示“非常遺憾”，已指示相關閣僚在8月1日之前繼續談判，尋求既維護日本國家利益又能實現雙贏的協議。



石破茂說，日本政府在未來的談判中捍衛國家利益的立場不會動搖，“我們將繼續與美國進行談判，在維護國家利益的同時，探索達成互利協議的可能性”。



談及日美此前舉行多輪談判仍未能達成協議，石破茂表示，“日本政府避免輕易妥協，該要求的必須要求，該保護的必須保護，持續進行了強硬磋商。”



韓國產業通商資源部8日發表聲明說，新政府上台後，雖在短時間內根據國家利益優先原則與美方進行了密集談判，但仍不足以就所有議題達成共識。韓方將在新關稅稅率生效前加速談判，以取得互惠協商成果。



韓國總統辦公室說，國家安保室室長魏聖洛7日在華盛頓與美國國務卿魯比奧會面期間，魯比奧表示，距離8月1日開始徵收關稅還有時間，希望兩國能在此之前密切溝通、達成協議。



南非總統拉馬福薩表示，77%的美國商品免稅進入南非，因此美國設定的30%關稅稅率不合理。拉馬福薩的發言人表示，南非政府將繼續與美國接觸。



暫緩期或再生變



特朗普在與到訪的以色列總理內塔尼亞胡共進晚餐時，被問及8月1日的截止日期是否確定，他說：“我會說這是確定的，但並非百分百確定。”此外，談到致各國的信函是否為“最終報價”時，特朗普說：“我會說是最終（報價），但如果他們提出其他報價，而且我喜歡，我們就會接受。”

