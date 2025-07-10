丁薛祥在黑龍江和吉林調研

7月8日，丁薛祥在中車長春軌道客車股份有限公司調研。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，7月7日至9日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥在黑龍江、吉林調研。他強調，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，貫徹落實黨中央和國務院決策部署，加力提效抓好政策實施，以科技創新引領產業全面振興，扎實推動高質量發展，持續鞏固經濟回升向好勢頭。



丁薛祥前往松花江水源上移及輸水管線項目、北大荒農墾集團閆家崗農場、中央儲備糧哈爾濱直屬庫、長春市南關區財政局，調研重大政策落實和地方財政運行等情況。他指出，要用足用好更加積極的財政政策，提高資金使用效益和政策落實效果。“兩重”建設要突出戰略導向，聚焦維護國家“五大安全”，打造一批優質工程、精品工程、放心工程。壓實地方主體責任，加強專項債券項目收益歸集和資產管理。深化配套改革，完善投入機制，撬動社會資本參與重大項目建設。優化財政支出結構，加強績效管理，兜牢基層“三保”底線，確保財政運行安全可持續。



丁薛祥來到中車長客、長光衛星、博實股份、凱斯紐荷蘭等企業，瞭解各類企業技術研發和生產經營情況。他表示，企業發展關鍵靠創新，要促進創新要素向企業集聚，鼓勵加大研發投入，通過創新驅動實現領先領跑。大力推動科技成果就地轉化，因地制宜發展新質生產力。持續優化營商環境，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。在華外資企業都是中國企業，希望繼續深耕中國市場，實現自身更好發展。



在吉林大學、中科院長春光機所，丁薛祥調研教育科技人才一體發展。他強調，科技創新要始終堅持“四個面向”，加強基礎研究和應用研究，加快實現高水平科技自立自強。黑龍江、吉林科教資源豐富，要深化高校、科研院所和企業協同聯動，在產學研深度融合中產出更多科研成果、培養更多創新人才。廣大科技和教育工作者要弘揚科學家精神、教育家精神，心有大我、至誠報國。高校畢業生是寶貴財富，要抓住關鍵時期，強化不斷線服務，進一步形成合力促就業。



在調研中，丁薛祥希望黑龍江、吉林牢記習近平總書記囑托，加快培育新動能新優勢，努力走出一條高質量發展、可持續振興的新路子，為全國發展大局作出更大貢獻。



