烏軍無人機襲擊俄致3死7傷

中評社北京7月10日電／據新華社報導，烏克蘭空軍9日說，8日晚至9日凌晨，俄軍向烏境內發射了728架無人機、6枚“匕首”高超音速彈道導彈和7枚巡航導彈。另據俄庫爾斯克州官員消息，該州8日深夜遭烏軍無人機襲擊，造成3死7傷，其中5人傷勢嚴重。



烏空軍在社交媒體發文說，此次俄空襲的主要方向是烏西部沃倫州盧茨克市。截至9日8時30分，烏防空火力攔截了718個空中目標，包括7枚巡航導彈。烏境內4處地點遭到襲擊，14處地點被無人機和導彈碎片擊中。



沃倫州州長伊萬·魯德尼茨基9日表示，當天凌晨，沃倫州遭大規模空襲。俄軍向該州發射了5枚導彈和50餘架無人機。盧茨克市一家企業的倉庫遭襲擊並起火。



烏國家緊急情況局9日上午在社交媒體發文說，國家緊急情況局正在多個州展開救援。此次空襲重點是盧茨克市，還給第聶伯羅彼得羅夫斯克州、日托米爾州、基輔州等地造成人員或財產損失。



俄庫爾斯克州代理州長亞歷山大·欣施泰因當地時間8日夜說，庫爾斯克市一河灘8日夜遭烏軍無人機襲擊，造成3人死亡、7人受傷，其中5人傷勢嚴重。



俄羅斯國防部9日在社交媒體發布消息說，俄軍當天凌晨使用“匕首”高超音速彈道導彈等遠程精確制導武器和遠程攻擊無人機對烏方多個軍用機場基礎設施實施集群打擊，所有指定物體均被擊中。