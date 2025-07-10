王滬寧出席第十次全國對口支援新疆工作會議

7月8日，王滬寧在第十次全國對口支援新疆工作會議上講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，第十次全國對口支援新疆工作會議7日至9日在新疆和田召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，完整準確全面貫徹新時代黨的治疆方略，牢牢扭住新疆工作總目標，緊緊圍繞鑄牢中華民族共同體意識主線，久久為功做好對口援疆工作，為實現新疆社會穩定和長治久安作出新貢獻。



王滬寧表示，“十四五”對口援疆工作在服務新疆工作總目標中發揮重要作用。中央有關部門、援疆省市和中央企業同新疆加強協調配合，推動對口援疆工作加大力度、突出重點、增強合力，促進了新疆社會穩定、民族團結和高質量發展，彰顯了黨的領導和社會主義制度的獨特優勢。



王滬寧表示，對口援疆是國家戰略，必須長期堅持。要更加注重在解決南疆突出問題上聚焦發力，鞏固拓展南疆脫貧攻堅成果，推動南疆經濟社會發展和長治久安。要更加注重在推進新疆新型工業化城鎮化上聚焦發力，緊貼民生推動新疆高質量發展。要更加注重在促進各民族交往交流交融上聚焦發力，讓各民族像石榴籽一樣緊緊抱在一起。要更加注重在有形有感有效開展文化潤疆上聚焦發力，不斷增進各族群眾“五個認同”。要更加注重在提升教育援疆效果上聚焦發力，推動新疆加快建設高質量教育體系。要抓好對口援疆任務落實，完善對口援疆工作機制，發揮援受雙方兩個積極性，提升對口援疆綜合效益。



李幹傑主持會議並作總結講話。他要求各地區各部門進一步提高政治站位，充分認識對口援疆工作的本質定位、根本目標和著力方向，切實增強抓好對口援疆工作的責任感使命感。明確任務、突出重點，不斷提高對口援疆工作實效。強化保障、善作善成，高質量編制“十五五”援疆規劃，加強工作督查考核，錘煉扎實過硬作風，確保對口援疆各項決策部署落地見效。



19個援疆省市、中央有關部門和單位、新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團及地州市師和有關部門負責同志出席會議。國家發展改革委、教育部、文化和旅遊部、國務院國資委和北京市、天津市、遼寧省、上海市、浙江省、山東省、河南省、廣東省、新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團負責同志在會上發言。



在新疆期間，王滬寧還到阿克蘇、和田和兵團第一師阿拉爾市、第十四師昆玉市等地調研，深入企業、農村、學校、醫院、博物館紀念館等瞭解對口援疆工作情況，看望援疆幹部人才和基層群眾，到自治區政協阿克蘇地區工委看望政協委員和機關幹部。



