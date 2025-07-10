特朗普政府裁員計劃被放行

2024年7月1日在美國首都華盛頓拍攝的美國聯邦最高法院。(圖片來源：新華社） 中評社北京7月10日電／據新華社報導，美國聯邦最高法院8日撤銷下級法院命令，允許特朗普政府推進削減聯邦勞動力和解散聯邦機構的計劃。這一裁決再次凸顯最高法院保守派占絕對優勢的影響力。白宮同日表示，這是特朗普政府的“決定性勝利”。有人調侃最高法院已成特朗普的“暗樁”。



最高法“放行”



美國最高法院8日在一份簡短、未署名的裁決書中指出，不會對聯邦機構具體裁員計劃的合法性作出裁決，但允許特朗普政府現在繼續推進政府機構重組工作。



最高法院還表示，特朗普政府“很可能在主張該行政命令及相關執行備忘錄的合法性方面勝訴”。



最高法院自由派大法官索尼婭·索托馬約爾表示同意法院裁決。她補充說，初審法院“可以自由考慮”特朗普政府裁員計劃細節的合法性。



最高法院9名大法官中，衹有自由派大法官凱坦吉·布朗·傑克遜公開反對裁決結果。她在一份長達15頁的異議書中批評說，最高法院“急於批准特朗普這些法律基礎存疑的行動”，裁決結果“令人遺憾，傲慢且毫無意義”，削弱了初審法院法官的權威。



今年2月，特朗普簽署行政命令推進聯邦政府大規模減員，涉及農業部、商務部、衛生與公眾服務部、國務院、財政部、退伍軍人事務部及十多個聯邦機構。



美國加利福尼亞州北區聯邦地區法院法官伊爾斯頓5月9日頒布為期兩周的臨時禁令，要求聯邦機構暫停執行上述行政令以及白宮管理和預算辦公室隨後頒布的備忘錄。伊爾斯頓還要求聯邦機構撤銷根據特朗普行政令發布的任何裁員決定，恢復被行政休假的政府工作人員職位，並給予相應補償。



5月22日，加利福尼亞州北區聯邦地區法院再次裁決對禁令予以無限期延長。美國司法部次日向第九巡回上訴法院提起上訴，但遭駁回。特朗普政府隨後請求最高法院介入此事。