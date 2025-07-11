7月10日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月11日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



毛寧：應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，馬耳他副總理兼外交旅遊部長博奇將於7月13日至16日對中國進行正式訪問。



澎湃新聞記者：中方剛發布了馬耳他副總理兼外交旅遊部長博奇訪華消息。中方如何看待當前中馬關係？對此訪有何期待？



毛寧：中國同馬耳他傳統友好，建交53年以來始終相互尊重、友好合作。中方願同馬方一道，以此訪為契機，進一步鞏固政治互信，探討推進在貿易、投資、文旅、教育等領域互利合作，為中馬、中歐關係健康穩定發展增添新動能。



法新社記者：烏克蘭昨天稱拘留了兩名中國公民，並指控他們試圖將導彈技術走私出境。中方對此有何評論？



毛寧：我們還在核實瞭解有關情況。如果涉及中國公民，我們會依法維護中國公民的合法權益。



共同社記者：明天是日本大阪世博會的中國館日，中方對此有何期待？中方哪位官員將率團出席活動？



毛寧：中方非常重視大阪世博會。據我所知，中國館的設計很有特色，也非常有人氣。我們希望通過中國館的精彩展示和豐富活動，讓各國民眾更好地瞭解中國。



關於中國代表團出席中國館日活動的情況，我們會及時發布消息，你可以保持關注。