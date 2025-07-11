馬耳他副總理訪華　中方：願為兩國關係添動能

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京7月11日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧10日在例行記者會上介紹，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，馬耳他副總理兼外交旅遊部長博奇將於7月13日至16日對中國進行正式訪問。



毛寧指出，中國同馬耳他傳統友好，建交53年以來始終相互尊重、友好合作。中方願同馬方一道，以此訪為契機，進一步鞏固政治互信，探討推進在貿易、投資、文旅、教育等領域互利合作，為中馬、中歐關係健康穩定發展增添新動能。





