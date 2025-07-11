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外交部：中方非常重視大阪世博會
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2025-07-11 00:41:57
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京7月11日電（記者 海涵）今天是日本大阪世博會的中國館日。有記者在10日外交部例行記者會上中方對此有何期待，外交部發言人毛寧表示，中方非常重視大阪世博會。
毛寧說，“據我所知，中國館的設計很有特色，也非常有人氣。”我們希望通過中國館的精彩展示和豐富活動，讓各國民眾更好地瞭解中國。關於中國代表團出席中國館日活動的情況，我們會及時發布消息。
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