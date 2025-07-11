推動香港海島特色旅遊 民建聯提十大建議

記者會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月11日電（記者 盧哲）為響應香港特區政府“無處不旅遊”的發展方向，推動“海島香港 • 特色體驗”的全新旅遊概念，民建聯副主席、立法會議員陳學鋒及離島支部團隊10日召開記者會，提出十項“推動香港海島經濟”的倡議，希望透過開拓文化主題、增加產業模式、增強政策靈活度等方式推動離島經濟可持續發展，創造就業機會，並進一步提升香港作為國際旅遊目的地的競爭力。



陳學鋒表示，香港作為國際旅遊熱點，近年旅客數量持續增長。但這些遊客通常以遊覽港島、九龍的市區景點為主。香港擁有豐富的海岸線和島嶼，很有條件發展度假旅遊、文化旅遊等深度遊和特色遊。他表示，過去數月來與離島支部團隊到離島各區收集居民和商戶的意見，也與各鄉事會領袖進行溝通，並根據各區特色，提出十項“推動香港海島經濟”倡議。



據介紹，倡議涵蓋了香港主要離島區域，並找到各自不同發展特點。



其中，倡議提出設立“抗戰遺蹟愛國教育走廊”，開發離島紅色旅遊路線。倡議提到，大嶼山位於珠江口，地理位置獨特而重要。香港淪陷期間，日軍在此駐紮收集情報並抵禦盟軍的海空攻擊。當時港九大隊大嶼山中隊，協助鄉民清剿海盜、土匪，抵抗日軍侵擾，發生了很多可歌可泣的壯烈故事。倡議提出，在事件的發生地如梅窩、三鄉、大澳、東湧舊碼頭、大嶼山寶蓮寺等地設立紀念牌匾，在長洲設立文化名人秘密大營救紀念廳等。