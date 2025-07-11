張榮恭：賴和平有路不走　“台獨”無門硬闖

張榮恭 中評社台北7月11日電（作者 張榮恭）賴清德為其主導的大罷免添加柴火的十講，尚在進行中，顯露的總路線是推進“台獨”，以“反中仇陸”、“中華民國台獨化”為手段，把主張兩岸交流與兩岸和平、認同“一中憲法”的人士指為“親共賣台”。這實際上是“以獨引戰”。



旨在分裂兩岸的所謂大罷免大成功，若是招來大陸實施大反制，將不讓人意外。人們有必要記取近三年來兩岸統獨對撞反映在軍事上的主要事件：



——2022年8月2日、3日，美國眾議院議長佩洛西訪台並會見蔡英文，大陸為反制美方支持“台獨”勢力（蔡於2021年雙十演說首度宣稱“中華民國與中華人民共和國互不隸屬”），於兩天後的8月4至7日，發動過去所無的圍台軍演。



——2023年4月5日，蔡英文過境洛杉磯並與美國眾議院議長麥卡錫見面，三天後的4月8至10日，大陸發動代號為“聯合利劍”的圍台軍演。



——2024年5月20日，賴清德就職演說又稱兩岸“國與國互不隸屬”，還用歪曲“憲法“方式把“中華民國”等同於台灣，預示了“釋憲台獨”方向，而非直接採取“新兩國論入憲”，實質仍是“法理台獨”，可謂“台獨宣言”。三天後的5月23至24日，大陸發動代號為“聯合利劍2024 A”的圍台軍演。

