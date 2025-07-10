女排聯賽阿靈頓站　中國女排首戰險勝多米尼加

中評社香港7月10日電／2025世界女排聯賽美國阿靈頓站9日迎來首個比賽日，中國女排經歷五局苦戰以3:2擊敗多米尼加隊，取得“開門紅”。



中國隊本場首發陣容是主攻吳夢潔和莊宇珊、二傳張籽萱、副攻王媛媛和陳厚羽、接應龔翔宇和自由人倪非凡。



新華社報導，首局過程跌宕起伏，中國隊開場後似乎對多米尼加隊的發球不太適應，連續失分，之後奮起追趕，從18平打到21平，最終以25:22先下一城。之後的兩局比賽，多米尼加隊占據上風，並牢牢把握住了領先優勢，以25:17、25:22連勝兩局，大比分2:1反超。



第四局開始後中國女排打得更加主動，多米尼加隊也並未放鬆，雙方戰至7:7後，中國隊一口氣把優勢擴大到12:7, 但之後被對手追成21平。關鍵時刻，中國女排姑娘沒有手軟，以25:22獲勝。



決定勝負的第五局，中國隊一度以10:7領先，但多米尼加隊追至13平。面對令人屏息的局末關鍵分，中國隊乾脆利落連得兩分，以15:13笑到最後。



艱難的一仗，艱苦的比賽，十分關鍵、壓力重重……這是中國隊主教練趙勇和隊長龔翔宇賽後對此役的評價。



趙勇賽後對新華社記者說，阿靈頓站比賽對中國女排十分關鍵，隊員們在場上“求生欲望非常強”，壓力很大，但她們一直在堅持，值得肯定。被問及比賽中暴露什麼弱點時，趙勇回答“狀態的起伏”。他說，接下來年輕隊員需要調整自己的心態，正確地看待場上的每一個球。



龔翔宇賽後稱讚了多米尼加隊的表現，她表示中國隊“發揮了拼搏精神……在被動和落後的時候能把比分咬回來”，表現出場上及時應變的能力。龔翔宇說，多米尼加隊的發球很有特點，尤其是大力跳發，節奏和落點非常分散，中國隊開始時不太適應，但後來在攔防上做了一些調整，一傳環節也頂住壓力，很成功，尤其最後一局，“打得很果斷”。