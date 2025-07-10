2005年4月29日下午，中共中央總書記胡錦濤和中國國民黨主席連會晤。（新華社圖片） 中評社╱題：連戰“和平之旅”二十週年憶述與啟示 作者：張榮恭（台灣），中國國民黨前副秘書長、前大陸工作會主任



【摘要】連戰“和平之旅”，既改變了兩岸關係，也改變了國共關係。兩岸關係方面，當時陳水扁宣布了等同於“台獨”時間表的“制憲”時程；大陸以《反分裂國家法》進行反制，雙方處於統“獨”對決態勢。連戰大陸行，展現了台灣反“獨”促和的理性力量，為三年後國民黨八年執政的兩岸關係和平發展，鋪平了道路。國共關係方面，1945年蔣介石與毛澤東重慶會談，仍未達成中國的和平，直至兩岸隔海分治。一直到“和平之旅”，國共領導人才實現了時隔六十年的正式和解，值得載入史冊。如今，兩岸雙方當局對立愈趨嚴重，統“獨”對抗更加尖銳，甚至連兩岸民間交流都受到民進黨政府打壓。殊不知兩岸和平統一的概率若減少，衹會導向非和平統一。因此，二十年前的連戰大陸行，極具啟示。



整整二十年前的2005年4月26日至5月3日，時任中國國民黨主席連戰率團到大陸進行“和平之旅”，訪問了南京、北京、西安、上海四個城市。這是1949年國民黨遷台後的創舉，對兩岸關係及國共關係的意義之重、影響之大，都是空前的。



統“獨”正趨對決 排除戰爭引信



當時，海峽兩岸處在可能爆發統“獨”攤牌的時刻。台灣執政者陳水扁於2003、2004年連續鼓吹等同於“台獨”時間表的“制憲”步驟——2006年底舉辦“新憲法”公民投票複決，2008年5月卸任前完成制定“新憲法”。所謂“新憲法”便是要推翻“中華民國憲法”與兩岸關係條例以一個中國架構定位兩岸關係，遂行“法理台獨”。



大陸面對此一形勢，由全國人民代表大會於2005年3月14日通過並即時實施《反分裂國家法》，規定以非和平方式應對三種情況：“發生台灣從中國分裂出去的事實；發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變；和平統一的可能性完全喪失”。這就形成兩岸雙方當局走向對決的態勢。



至於國共關係，1949年之前的兩黨內戰，演變成1949年之後的兩岸分治。蔣介石時期的密使傳訊，均無結果；蔣經國時期的密使溝通，順利實現開放民眾赴大陸探親；李登輝時期的密使互動，促成建立海基、海協兩會協商機制，並同步維持不定期的海外密使會面。而一直到連戰“和平之旅”時，國共兩黨領導人才首次見面。



連戰之行既向海內外傳達台灣在野陣營以行動落實兩岸交流對話的主張，也實現了連戰對於國共和解的意志。加上美方採取措施抑制“台獨”，終於使得《反分裂國家法》的非和平方式毋須動用。“和平之旅”後，兩岸民間交流持續擴大，國共溝通成為常態，原本一觸即發的統“獨”對決得以化解。北京一位重要智囊告訴我，“連主席拔除了兩岸戰爭的引信”。



改變兩岸關係 改變國共關係



因此，這趟八天七夜的訪問，既改變了兩岸關係，也改變了國共關係。美國白宮國安會人士告知國民黨，小布什總統評價為“一次歷史之旅（a historic trip）”。而發生在1972年2月、同樣為八天七夜的尼克松總統大陸行，他自己評價為“改變了世界”。



“和平之旅”並非突如其來的舉動，而是為了給台灣民眾在兩岸對抗之外，另有對話的選擇；在兩岸戰爭之外，另有和平的選擇。當時，是按連戰2004年的“和平路線圖”推進的。先是成功促成2005年2月突破性的兩岸春節包機直航①，同年3月，國民黨副主席江丙坤到大陸成功破冰②。這兩項行動為連戰之行做出完善鋪陳。



2005年3月31日晚，全國政協主席賈慶林宴請江丙坤時表示，“我們”邀請並歡迎連主席訪問大陸。時任中央文化傳播委員會主委兼大陸事務部主任的我解釋說，當年是蔣介石邀請毛澤東去重慶會談，現在盼由總書記胡錦濤邀請連戰。賈慶林離席出去打了電話，回座後表示，就以胡錦濤名義邀請。陸方於此展現了最大誠意。



根據美國原白宮國安顧問基辛格在所著《論中國》書中透露，1971年7月他秘訪北京時，曾提議由中共中央主席毛澤東邀請尼克松來訪。當時大陸並無國家主席的設置。其後雙方發佈的新聞稿指出，是總理周恩來邀請尼克松來訪。亦即由大陸的政府首腦邀請美國的國家元首兼政府首腦。而直到翌年2月21日尼克松動身時，尚不知道何時可以見到毛澤東。當他抵達北京並入住釣魚台國賓館後，才臨時獲周恩來告知，毛澤東要立即見他。或許並非合適的比較，不過連戰的面子確實夠大，應是中共基於中國史觀的決定。



兩黨認真磋商 同意正視現實



2005年4月14日，兩黨人士在香港磋商。雙方就連戰的行程、議題、兩黨領導人會談新聞公報內容等，達成了基本共識。



4月18日，林豐正率我、林辦主任黃福田、黨部幕僚馬紹章前往北京再度磋商，包括細緻化兩黨會談新聞公報的文字；陸方同意提供給台灣記者的資料使用正體字；安全保衛部門就其部署作了詳盡說明。至於如何接觸當地民俗呢？我算是多次來過北京，便建議安排到老舍茶館觀賞表演，這就成為連戰在北京兩天緊湊的行程中，唯一娛樂性節目。陳雲林問：“連主席的隨扈帶槍不帶槍？”林豐正不加思索地說：“帶槍！”於是五位隨扈便都全程帶槍。這場磋商從晚餐後開始，到結束時，牆上的時鐘指向3時整，是翌日了。當天上午我們即搭機返台。



雙方各自緊鑼密鼓地做足準備。一天晚上，我接到電話，那頭直接就問：“你是要算五十六年還是六十年？”是陳雲林的聲音。我告以從1945年起算，蔣、毛重慶會談後時隔六十年的國共兩黨領導人見面，比從1949年兩岸隔絕後起算，更有歷史意義，將是一甲子的握手。於是雙方就都採用六十年之說。後來國際媒體也是這麼報導。



陳雲林在電話中又問，會談新聞公報裡已定的“結束過去，開創未來”八個字，可否改為“正視現實，開創未來”？翌日我向連戰請示後，回覆同意。無論是前八個字或後八個字，都是對“和平之旅”政治意涵的歸納，稱為“共同體認”，均極重要。我認為改為正視現實，給了雙方各自解讀的空間，彈性及範圍都更廣。



1989年5月16日，蘇聯總統戈爾巴喬夫在北京人民大會堂會見大陸領導人鄧小平時，鄧提出此次見面的目的是“結束過去，開闢未來”。這就標誌著中蘇兩國之間及世界上兩個最大的共產黨之間，正式告別五十年代後期以來的交惡狀態。這幾乎完全一致的八個字，一度就要同樣作為國共兩黨領導人見面的目的。



行前，陳水扁表達了盼與連戰通電話的意願，用意是對外製造連戰向他報備的印象。連戰幽默回應何妨“報他一備”。於是行前一天，即4月25日下午，連辦秘書向扁辦撥去電話，旋即連、扁兩人通電話11分鐘，林豐正和我在場。扁說“連主席，辛苦了”，此行“很有意義”。扁不忘以執政者身分作出“叮嚀”。連戰表示，中國國民黨的大陸政策公開透明，基本主張不會增也不會減，旨在追求兩岸和平，為民眾謀福祉；又說，此行不會干涉公權力，若有成果，可以作為政府施政的參考。最後陳水扁表達了“祝福”。



相較於陳水扁於此所表現的包容態度，當前賴清德與民進黨任意攻擊詆毀兩岸交流和國共互動，賴顯然遠遠不及扁，甚至蓄意把台海局勢搞到不可知的最壞地步。



和平宜早不宜遲 令人感念中山陵



4月26日下午，連戰偕同夫人及三位副主席吳伯雄、林澄枝、江丙坤率領中國國民黨大陸訪問團近七十人，搭乘包機經香港抵達南京。連戰在祿口機場專門設置的講台發表講話，出口即說“相見恨晚”，“中國國民黨非常想念大家”。我的體會是，相見恨晚有推動兩岸和平宜早不宜遲之意；想念大家則指兩岸人民本即一家人。



香港鳳凰衛視記者胡一虎靠近來低聲向我說，獨家拍攝到我拭淚的動作，當晚將有全球一億華人收看。誠然，1996李登輝出任首位民選“總統”，發表就職演說提出“和平之旅”，獲得現場兩萬聽眾長時間熱烈掌聲，我即以“總統府國統會”研究委員身分向李辦提出報告，建議李登輝晉謁南京中山陵。如今，正由連戰付諸實現。



26日晚，江蘇省委書記李源潮、省長梁保華在金陵飯店會見及宴請連戰伉儷和全團。李源潮後來出任大陸國家副主席。梁保華接任省委書記後，於2009年11月訪台，首開省委書記訪台的記錄，是我擔任黨的副秘書長時，執筆寫去邀請函。



