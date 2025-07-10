日本將收緊外國駕照換發制度 不再面向遊客

中評社香港7月10日電／共同社報導，關於外國有效駕照經審查後換發日本駕照的制度，日本警察廳10日宣佈，將把知識測試的出題數增至原來的5倍達到50題，並要求正確率達九成以上。同時增加實際駕駛的技能確認項目，提高考試嚴格程度。此外，對於因旅遊等短期逗留的外國人，換發制度將不再適用。新規經公開徵求意見後擬於10月1日施行。



隨著政府擴大引進外籍人才及訪日遊客增加等，包括換發制度在內，獲得日本駕照的外國人增多。外籍司機造成的交通事故趨增，政府力圖通過嚴格審查來促進交通規則的普及。



現行知識測試有約20種外語版本，僅需在10道配圖的判斷題中答對7題即可通過，通過率高達九成。在國會討論等場合，接連有人指出“過於簡單”。警察廳將增加出題數並新增事故應對、酒駕等題目。



在考場實際駕駛的技能確認的通過率約為三成。今後將新增通過人行橫道、鐵路道口等考核內容。



現行制度允許不是在日居住而是在酒店等地短期逗留的遊客等申請換發，今後原則上將要求申請人無論哪國國籍都必須提交居民票副本，沒有居民票的遊客將不再適用。



警察廳數據顯示，去年通過該制度取得日本駕照的外國人達68623人，是10年前的2倍以上。越南駕照的換證者最多，有16681人，之後依次是中國及韓國。