團結香港基金　5項倡議強化晚期照顧

團結香港基金發表晚期照顧研究報告（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月11日電（記者 段曉魯）團結香港基金（基金會）昨日上午發表晚期照顧研究報告，題為《晚期照顧心連心 以人為本共同行》（報告）。是次研究獲招商局慈善基金會擔任策略夥伴，就改善香港的晚期照顧政策提出五大建議，推動香港發展更全面、以人為本的晚期照顧，滿足香港人口老化帶來的多元需求。



隨著香港人口迅速老化，完善晚期照顧的迫切性愈見顯著。65歲及以上的人口比例預計將由2025年的23.6%增至2045年33.1%，而85歲及以上人口比例亦將由3.3%升至8.6% ，是上升幅度最大的年齡組別。此人口結構變化促使香港必須針對晚期病人最後階段的照顧需求，制定全面及具同理心的照顧政策，讓晚期病人能活得更有尊嚴。



報告指出，政府早前修例推動晚期照顧發展，相關政策應涵蓋不同年齡層的市民，並擴展至醫療以外的心理、社會及靈性層面，確保市民在生命最後階段獲得全人照顧。基金會認為，有效的晚期照顧政策不但惠及病人和家屬，也能減輕醫院因為晚期病人高強度醫療需求，而顯著增加的壓力。約90%香港市民希望在熟悉環境中度過生命最後階段，而把護理需求從醫院轉移至社區正符合他們的意願，並有望為醫療系統節省每名病人逾9萬港元的費用。



團結香港基金總裁李正儀博士表示：“晚期照顧不僅是醫療服務的一環，更是對病人尊嚴與生活質素的全面守護。報告提出的建議旨在通過系統性改革，建立一個以人為本的晚期照顧系統，讓患者在生命的最後階段仍能得到溫暖與有尊嚴的陪伴。”