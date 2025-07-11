聚焦南海　專家學者共探歷史與現實

華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存發表開幕致辭（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月11日電（記者 陳思遠）“南海：歷史與現實”國際學術研討會7月10日在京舉行。來自國內外的數十位專家學者、外交官齊聚一堂，圍繞南海問題的歷史、法律、政治等多個維度，展開了深入討論。研討會設置“二戰後國際秩序與南海諸島主權”“政治和法律視角下的南海歷史”“南海仲裁案裁決再評判”三個議題，分別由香港律政司前司長鄭若驊、外交部原副部長樂玉成、中國南海研究院海洋法律與政策研究所所長閆岩主持。



開幕式上，華陽海洋研究中心理事長、中國南海研究院學術委員會主席吳士存致開幕辭。他從歷史與現實雙重視角出發，強調中國對南海諸島的主權有著堅實歷史根基與現實依據。



吳士存表示，中國對南海諸島的主權植根於中國人民長期的漁業、航行等生產生活實踐，以及歷代政府的持續管轄。近代以來，面對列強覬覦，中國始終以主權者身份維護權益：1933年法國侵占南沙九小島後，積貧積弱的中國仍通過外交等手段重申主權；二戰期間，日本侵占西沙、南沙群島，中國依據《開羅宣言》《波茨坦公告》，於1946年完成對西沙、南沙群島的接收，並於1948年劃定九段線，絕非某些不實言論所宣稱的中國在2009年才首次向聯合國提出相關主張。



談及現實局勢，吳士存指出，中國維護南海主權，實則是在堅守二戰後形成的國際秩序，是對聯合國憲章所確認的國際規則和國際法基本原則的維護，而非破壞。南海問題本是區域內國家之間的領土和海洋爭端，但隨著國際格局的演變，美國、日本等國家相互勾連，企圖在南海謀取地緣政治利益，菲律賓、越南等國更是將推動南海爭端國際化作為固化其非法權益、單方面推進自身海洋主張的手段。域內外國家裡應外合，從外交、法律、軍事等多個層面製造陣營對立，這也使得“南海行為準則”磋商面臨諸多挑戰。



關於2016年南海仲裁案，吳士存明確表示，該仲裁案是南海和平穩定的麻煩之源，是引發南海動蕩的禍根，其負面效應至今仍在持續外溢。他提出三點核心觀點：第一，仲裁庭對菲律賓所提事項不具備管轄權，屬於越權裁定；第二，仲裁庭的組成明顯不公正、不合理；第三，裁決本身在事實認定和法律適用上漏洞百出，甚至嚴重偏離《聯合國海洋法公約》。因此，吳士存強調“對南海仲裁案裁決的批駁不是過多，而是太少，不能停頓，必須永遠在路上，必須對其斬草除根，否則南海將永無安寧”。他最後指出，南海正處於命運的十字路口，地區國家應通過對話協商構建合理秩序、促進務實合作，這是擺在各國面前的緊迫課題，也是此次會議的現實意義所在。

