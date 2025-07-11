海峽兩岸暨港澳大學論壇在清華大學召開

論壇現場主視覺（主辦方供圖） 中評社北京7月11日電（中評社報導組）7月7日，由清華大學主辦的“海峽兩岸暨港澳大學論壇”在清華大學圖書館報告廳舉行。來自大陸與港澳台16所高校的50多名學者參加該論壇，共同研討變革時代的治理與發展前沿議題。論壇由清華大學台灣研究院、清華大學公共管理學院和清華大學社會科學學院承辦，中流文教基金會（台灣）和中信改革發展研究基金會協辦。



清華大學黨委副書記、校務委員會副主任過勇教授在開幕式上致辭表示，清華大學十分重視與台港澳地區高校的交流合作，已與14所台灣高校和9所港澳高校簽署了校級合作協議，師生互訪密切，交流合作廣泛。清華大學希望加強與台港澳高校的校際交流、學術交流和青年交流，為深化海峽兩岸融合發展、促進港澳更好融入國家發展大局做貢獻。



清華大學台灣研究院院長巫永平教授在主旨演講中指出，清華大學台灣研究院成立25年來，始終致力於推動兩岸關係和平發展與祖國統一大業，積極開展涉台治理與發展問題研究。大陸與港澳台都是中國人社會，中國人在治理與發展上的現代化經驗不僅改變了自身命運，也促進了世界和平與發展，還對人類知識體系的拓展做出了貢獻。這些是本屆論壇匯聚台灣和港澳學者共同探討的重要內容。



新竹清華大學前校長陳力俊教授作為嘉賓致辭，表示兩岸高校的交流交往、學術合作十分重要。他在擔任新竹清華大學校長期間加強兩岸清華的交流合作，推動師生互訪，讓青年學生從中受益。面對全球秩序變動與新興科技崛起帶來的挑戰與機遇，他期許兩岸與港澳大學更緊密攜手合作，共同推動社會進步與教育科技文化發展。



清華大學台灣研究院副院長鄭振清受訪指出，本屆論壇的舉辦是清華大學加強與台港澳大學校際交流與學術交流的體現，希望推進兩岸與港澳高校師生在治理與發展領域的學術研討，增進理解，攜手合作，共同振興中華。



在後續的專題論壇與圓桌討論環節，兩岸學者就“兩岸暨港澳公共治理前沿”“兩岸暨港澳創新發展前沿”“兩岸社會交流與傳播前沿”“變革時代的大國競爭與兩岸關係”等議題展開交流。與會專家通過深入研討，為促進兩岸暨港澳合作、治理與發展貢獻了多元學術視角。