專家學者在京研討　聚焦兩岸暨港澳創新治理

中國文化大學新聞系教授、中華傳播管理學會理事長莊伯仲演講（主辦方供圖） 中評社北京7月11日電（中評社報導組）7月7日，由清華大學主辦，清華大學台灣研究院、清華大學公共管理學院和清華大學社會科學學院承辦的的“海峽兩岸暨港澳大學論壇”在京召開。在專題討論與圓桌對話環節，專家學者就“兩岸暨港澳公共治理前沿”“兩岸暨港澳創新發展前沿”“兩岸社會交流與傳播前沿”“變革時代的大國競爭與兩岸關係”等議題展開討論。



中國文化大學新聞系教授莊伯仲在專題論壇環節發表演講。他指出，台灣一些學術機構關於台灣人的國族認同調查雖然顯示“台灣人認同”持續上升而“中國人認同”下降，但這種變化的背後存在“中國人”概念在問卷調查中含義模糊或多重內涵雜糅，這會嚴重影響數據的準確性。未來國族認同調查若能更精確區分問卷調查用語與認同的多個層面（血緣、文化、歷史、政治），將更能揭示台灣社會的真實認同圖像。



中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津在圓桌討論時指出，民進黨當局近期阻撓兩岸交流的行徑，破壞了兩岸關係的和平穩定，對台灣的社會民生造成傷害。民進黨當局應該切實以台灣民眾的利益福祉為重，放開兩岸交流互動，共同推動兩岸關係和平發展，才能為台灣的未來創造良好的發展環境。



清華大學公共管理學院朱旭峰院長在論壇總結致辭時指出，本次論壇主題探討兩岸與港澳的治理與發展前沿議題，與會學者很多是公共管理領域的資深學者和新秀。論壇匯編的20篇論文中，既有側重理論的研究，也有實證分析，顯示出方法的多樣性。從治理角度分析兩岸的發展動態與兩岸關係，具有現實意義又有學術價值。



清華大學社會科學學院黨委書記孟天廣做論壇總結表示，本次論壇的成功舉辦顯示出兩岸高校交流具有強大韌性，兩岸學術合作具有巨大潛力。今後兩岸和港澳學者可以在社會科學範式創新、治理與發展的數智化領域加強交流，共同探索未來新知。