快評：漢光演習城鎮持久戰　打完台灣全毀了

中評社快評／台灣軍方一年一度的“漢光演習”7月9日開始舉行，依照台軍的說法，這次演習的想定規劃，主要是自灰色地帶襲擾起逐項進入全面作戰，考驗軍方平戰轉換、備戰部署等作戰準備。



過往“漢光實兵操演”多為五天四夜，今年“漢光41號”拉長一倍到十天九夜，被外界稱為“史上最長”。另外，過去“漢光演習”普遍結束於“灘岸殲敵”階段，今年則從“灘岸”一路進入到“城鎮”，假想解放軍進入台灣都會及城鎮，演練“縱深防禦”及“持久作戰”。



過去陳水扁主政時提出“決戰境外”，希望把戰場推到台灣本島之外，最多只在灘岸進行決戰。後來又多了“防衛固守、重層嚇阻”等戰略概念，不把戰火引入台島。現在由賴清德主政，台軍已經把戰火引入台灣島內，要進行城鎮作戰，而且是持久戰。



台灣國際戰略學會理事長王崑義認為，台灣的戰略空間與戰略縱深有限，在台灣島內進行城鎮作戰，如何達到“韌性”的目的？又有多少勝算？台灣陸軍退役少將栗正傑認為，台灣防衛作戰的戰略構想，已是要把全台陷入地獄景象的“城鎮持久戰”，試問，台灣民眾是否願意為了“抗中保台”、“城市韌性”而付出慘重的代價？



兩天前，大陸國防部新聞發言人蔣斌指出，“漢光演習”不過是民進黨當局虛張聲勢、自欺欺人的把戲，企圖將台灣老百姓綁上“台獨”戰車，為一黨之私害台毀台。無論怎麼演、用什麼武器，都抵擋不住解放軍的反“獨”利劍，阻擋不了祖國必然統一的歷史大勢。



“漢光演習”，一場將令全台陷入地獄的演習。城鎮持久戰，拿自己家園當戰場兼墳場，打完台灣全毀了！