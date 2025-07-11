李鴻忠在黑龍江開展執法檢查

中評社北京7月11日電／據人民日報報導，中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠7月7日至10日率全國人大常委會執法檢查組在黑龍江檢查森林法實施情況。他強調，要堅持以習近平生態文明思想為指導，貫徹落實習近平總書記關於林業工作的重要論述精神，推動森林法全面有效實施，為推進美麗中國建設提供法治保障。



執法檢查組在漠河、撫遠、哈爾濱等地開展實地檢查。在漠河，考察林木種質資源保護利用、林果林藥等林下經濟發展及鄉村經濟轉型成效，調研林長制落實、林場管護和森林防火調度指揮等情況；在撫遠，檢查三北防護林建設和造林綠化工作，瞭解森林及動植物資源保護和林草數智化監測系統運用情況；在哈爾濱，調研全省森林碳匯工作情況。



李鴻忠指出，黑龍江省深入學習貫徹習近平總書記考察黑龍江時的系列重要講話、重要指示精神，堅持保護森林和發展林下經濟並舉，認真實施森林法等法律法規，在探索提質增綠、興業富林、利民共享的綠色發展之路上取得積極成效。



執法檢查組聽取了黑龍江省政府貫徹實施森林法情況匯報。李鴻忠強調，習近平總書記關於林業工作的重要論述是習近平生態文明思想的重要組成部分，為維護森林生態安全、促進林業高質量發展提供了根本遵循和行動指南。要從擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”的政治高度，牢固樹立綠水青山就是金山銀山理念，統籌推進山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，堅持擴綠興綠護綠“三綠”並舉，推動森林水庫、錢庫、糧庫、碳庫“四庫”聯動，不斷增加森林面積、提高森林質量，為建設人與自然和諧共生的中國式現代化厚植綠色家底。要嚴格落實法律賦予地方的森林保護職責，加強森林資源和林地、林農權益保護工作；用好促進林業高質量發展的法律制度，深化林區和集體林權改革，推動現代林業轉型升級；強化立法、執法、司法、普法協同，用法治力量保障森林生態高水平保護和現代林業高質量發展。