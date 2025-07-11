台青年藝術家參訪江蘇常州繪八尺長卷

台灣青年合影 中評社北京7月11日電／7月1日至5日，在江蘇常州台灣同胞聯誼會的邀請下，台灣青年書畫藝術家代表團一行20餘人深入常州新北區參訪交流。本次活動旨在通過實地考察推動兩岸青年藝術家的文化交融，深化蘇台兩地合作。



參訪團首站抵達常州國家高新區創新展示中心，細致瞭解區域科技產業發展成果。在長江大保護展示館，代表團通過影像資料與生態實景，全面認知常州踐行綠色發展的成效。藝術家們還登臨建設中的常泰長江大橋，親身體驗這座“世界級斜拉橋”的工程壯舉，感受常州基礎設施建設的現代化步伐。



代表團還探訪孟河醫派發源地費氏醫家故居，在清代徽派建築群中觀摩百年醫史文獻與建築藝術。於斧劈石盆景園，藝術家們沉浸式體驗江蘇省非物質文化遺產——斧劈石盆景技藝。藝術家還走進中華恐龍園，與園區吉祥物“恐龍啦啦隊”現場互動。行程還涵蓋東南村田園綜合體、青年人才公寓漫柏社區、光伏龍頭企業天合光能等站點，多維度呈現常州城鄉融合、科技賦能的發展脈絡。



交流結束後，台灣青年書畫家以常州自然人文風貌為題材，即興創作多幅書畫作品贈予主辦方，並與大陸藝術家共繪八尺長卷《澄輝新北》。



參訪團成員表示，常州將“硬核工業”與“溫潤人文”巧妙融合，這種傳統底蘊與現代活力交織的城市魅力令人難忘。期待未來能常來常州，與本地藝術界展開深度對話，在筆墨丹青中共同探索中華美學的當代表達，讓兩岸文化在交流互鑒中煥發新的生機。