河北：智能“涼”方呵護高溫下的勞動者

7月2日，在衡水市冀州區24小時智能工會驛站內，一名環衛工人正在加熱午餐。（圖片來源：新華網） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，夏日雨後，在河北省衡水市河陽路的一處污水檢查井旁，衡水市城管局排水中心的施工員劉龍海正操控機器人進行管道探查。機器人很快便將管道內360度全景影像傳回。“管道檢測機器人的使用，讓我們告別冒著高溫、頂著惡臭鑽管道探查的歷史。”劉龍海說。



衡水市城管局排水中心防汛辦主任孫建濤說，近年來，排水中心逐步搭建“智慧＋”排水運維及防汛指揮體系，潛望鏡、全地形檢測機器人、管道檢測機器人等設備正逐步取代人工成為“排障先鋒”，也為特殊天氣下勞動者安全提供了保障。



近日，冀中南地區迎來持續高溫天氣，城市排水設施運維、電力網絡巡檢、農業戶外管護等行業勞動者備受“烤”驗。記者瞭解到，近年來，這些行業積極探索智能化技術和設備更新，不僅提升工作效率和精準度，還為暑期戶外勞動者撐起“遮陽傘”。



在石家莊市220千伏韓通變電站內，一只銀灰色的“機械狗”正邁著穩健步伐踏入巡檢區域。“這是我們不久前啟用的智能巡檢四足機器人，有了它，我們不用再頂著烈日巡檢，也不用擔心強光對人工測溫數據的干擾了。”國網石家莊供電公司變電運維中心工作人員劉哲介紹，雖然變電站內設備路線複雜，但“機械狗”鼻尖上搭載的激光雷達可實時掃描環境，為巡檢規劃出最優路線，檢測數據會以毫秒級速度傳輸至運維人員的手機終端。



高溫高濕天氣下，農田戶外管護成了一樁“苦差事”。但在辛集市新城鎮的矮化密植梨基地，無人對靶施藥機、無人割草機等智慧農機的使用，讓梨園負責人王亞文“輕鬆上陣”。他告訴記者，除了疏花疏果、授粉、摘梨依靠人工，梨園的其他工作全部通過機器完成，基本實現標準化、無人化管理。



辛集市是農業農村部認定的第三批率先基本實現主要農作物生產全程機械化示範縣之一。近年來當地積極探索適合的智慧農業模式，大量農業智能技術和農業機械得到大面積推廣。



快遞員、外賣小哥、網約車司機等是城市生活不可或缺的“擺渡人”，為呵護這些勞動者的暑期安全，河北一些城市為他們建立智能工會驛站。