廣東懷集災後重建：生活重啟　復工復產

拼版照片，上下圖分別是6月19日和7月9日拍攝的懷集縣城一十字路口畫面。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，7月8日至9日，記者重返遭遇“6·17”嚴重洪澇災害的廣東省肇慶市懷集縣。當初被洪水圍困、淤泥堆積的街道，如今已整潔如常，群眾生活重回正軌。隨著水、電、交通等基礎設施的恢復、清淤工作的完成，工農業復產也按下快進鍵。



“當時洪水來得急，水位上漲極快！”懷集縣中洲鎮中心村村支書梁可梓指著墻上近2米高的洪痕，對洪水襲來時的景象仍心有餘悸。“好在及時轉移了人員、物資，人都平安。”他說，現在村裡在抓緊搶修被損毀的灌排農渠，不能誤了晚稻的播種。



梁可梓滑動著手機裡的視頻、照片介紹道，洪峰過境後，當地幹部群眾與各地救援隊伍一起，對全村道路和房屋進行了清淤消毒工作。對一些短時間內無法返回自家居住的村民，村委會提供相應的住宿安排。



“我兩天前才把家裡全部收拾好，現在已經搬回來住了。”在中心村受災較嚴重的村民梁波家中，洪水曾漫到房屋二樓。現在房屋內已基本打掃乾淨，更換了新的床和被子，洗乾淨的衣服晾曬在太陽下。在整潔的廚房裡，梁波連聲招呼記者：“喝杯熱茶！”



梁波說，村委會的人常來幫忙清理淤泥，供電局也來人更換了泡水的電閘。



災害發生後，南方電網廣東電網公司立刻投入4000餘人搶修隊伍，以及76台應急發電車、21台排澇裝備、2台水陸兩棲車、237台應急通信裝備、17台應急照明裝備開展搶修復電，60小時內全面恢復懷集受影響用戶供電，保障了災區人民群眾的用電需求。



在懷集縣中洲鎮的農貿市場上，商販正在售賣豬肉、水果等。街邊的小店重整一新，不少村民正購買日用品和農副產品，街上車來車往，一派熱鬧景象。



“洪水一退，我們立馬開始清淤、打掃店內衛生，6月25日就已重新開業。很多村民要來我們店購買農副產品，所以要抓緊開門。”中洲鎮一商店老板文則年說。