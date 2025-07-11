中學推“七年級生涯教育”支援畢業生

樂善堂王仲銘中學今年推出“七年級生涯教育”，為畢業生提供多項支援。（圖源：大公報） 中評社北京7月11日電／據大公報報導，香港中學文憑試（DSE）將於下周三（16日）放榜，應屆考生即將迎來人生重要轉捩點。為持續支援學生迎接升學與就業挑戰，樂善堂王仲銘中學今年推出“七年級生涯教育”，透過機構實習、情緒輔導、升學及就業咨詢等安排，將教育關懷延展至學生畢業後，協助他們規劃未來發展方向。學校更增設每年1.5萬元及1萬元的本地或海外升讀大學獎學金。已獲大學優先直接取錄的基層學生直言，有了該項獎學金，令他對升學前路感到輕鬆一些，減少了緊張，家人也很開心。



增設升學獎學金 每年達1.5萬元



樂善堂王仲銘中學校長徐思明表示，中六畢業生同時面對學業壓力、經濟考量、心理調適和社會融入等多重挑戰，作為青少年成長的重要夥伴，學校有責任為學生提供更全面支援，因此推出“七年級生涯教育”，為畢業生提供全方位支援網絡。她說：“學校的角色不應止步於畢業典禮，生涯規劃也不應止步於中學階段。我們希望這項創新服務，能夠幫助每一位畢業生在人生路上走得更穩健、更自信、更精彩。”



“七年級生涯教育”服務為學生提供五方面的支援，包括開放校園資源，例如圖書館、自修室、健身室、藝術展覽閣等予舊生使用；心理輔導服務；升學就業咨詢，提供一對一個人化指導；有薪實習機會，涵蓋新聞媒體、活動策劃、歷奇教育及餐飲行業；串連各行各業校友，建立職場人脈資源。



此外，學校亦增設每年1.5萬元及1萬元的本地或海外升讀大學獎學金。為減輕學生經濟負擔，校方除了設有超過20項獎學金供學生及校友申請之外，本學年更增設本地升讀大學獎學金，受惠學生可獲每年1.5萬元，相當於大約資助三分之一的大學學費；以及海外升讀大學獎學金“Wise Torch Scholarship”，受惠學生可獲每年1萬元資助。據徐校長透露，兩項新增的升讀大學獎學金均由校友贊助，希望借此回饋母校，幫助學弟學妹。