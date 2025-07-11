紀檢監察幹部學習紀檢監察史

圖為近日，上海市虹口區紀委監委組織“虹小清”宣講團為年輕紀檢監察幹部講解“抓鐵有痕鑄黨魂——中國共產黨早期紀律建設史料展”。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月11日電／據中國紀檢監察報報導，6月30日，習近平總書記在中共中央政治局第二十一次集體學習時強調，推進自我革命，必須固本培元、增強黨性。黨性教育是共產黨人修身養性的必修課，也是共產黨人的“心學”，通過學習黨史加強黨性修養，是每名共產黨員壯骨補鈣的現實需要。



紀檢監察史是黨史的重要組成部分。紀檢監察機關作為推進黨的自我革命的重要力量，始終傳承“因黨而生”的基因，銘記“為黨而戰”的責任，堅定不移正風肅紀反腐，為黨和國家事業平穩健康發展保駕護航。黨的十八大以來，紀檢監察機關在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，堅守政治機關定位，為服務保障強國建設、民族復興偉業，推進“兩個革命”發揮了重要作用，成為管黨治黨的重要力量。以史為鑒、開創未來，學習好掌握好紀檢監察史，是每一名紀檢監察幹部的必修課。



因黨而生，學習感悟輝煌歷程，矢志不渝做黨和人民的忠誠衛士



江城武漢，紅色濃烈。在武昌都府堤，有一座臨街兩層門樓，這里是中共五大會址紀念館。1927年4月27日至5月9日召開的中共五大，選舉產生了黨的歷史上第一個中央紀律檢查監督機構——中央監察委員會。中央監察委員會成立的初衷就是“鞏固黨的一致及權威”。



習近平總書記指出，紀檢監察機關和紀檢監察幹部要始終忠誠於黨、忠誠於人民、忠誠於紀檢監察事業。紀檢監察機關因黨而生，對黨絕對忠誠是與生俱來的政治基因。近百年來，從武漢到瑞金，從延安到北京，中央紀檢監察機關辦公場所的變遷承載著紀檢監察工作的發展軌跡，展現出紀檢監察事業櫛風沐雨、曲折前行的歷史進程。



“首屆中央監察委員會10名成員中8人犧牲，無一人叛黨，他們用鮮血和生命詮釋了對共產主義的信仰和對黨的紀律的忠誠……”近年來，湖北省武漢市紀委監委深入挖掘首屆中央監委10名成員的革命人生和英雄事跡，多角度宣傳闡釋，打造一系列特色文化品牌。通過搭建特色教育陣地，聯合武漢革命博物館推出“信仰鑄忠魂——中國共產黨首屆中央監察委員會成員專題展”等，引導紀檢監察幹部學習先烈事跡、傳承紅色基因，也讓更多觀眾瞭解這段紅色歷史。