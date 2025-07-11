第十九屆湖北·武漢台灣周活動成果豐碩

參與活動的台灣嘉賓在會場外合影。(圖片來源：人民日報） 中評社北京7月11日電／據人民日報報導，在近日於湖北舉辦的第十九屆湖北·武漢台灣周（以下簡稱“台灣周”）上，數千名兩岸嘉賓相聚荊楚大地，參與特色鮮明、豐富多彩的交流活動，共話兩岸融合發展。



本屆台灣周以“融合發展 共建支點”為主題，涵蓋主體活動、鄂台經貿產業對接、青年交流交往三大板塊共14項活動，在武漢設主會場，在襄陽、宜昌、黃石設分會場。



聚焦前沿科技



人工智能是此次台灣周的熱門話題。在海峽兩岸（武漢）人工智能產業合作交流會上，武漢市副市長孟輝介紹，截至2024年，武漢全市的人工智能企業有1300多家，產業規模已經突破了700億元，累計培育國家級專精特新“小巨人”92家，上市企業29家。希望通過活動能夠讓兩岸進一步加深對人工智能發展趨勢的認識，共同探索人工智能與實體經濟深度融合的新路徑。



“這是我第一次因台灣周活動來到武漢，重點考察這里的人工智能項目。”台企富思人工智能有限公司董事長張凱鈞說，湖北有人工智能的人才優勢和產業基礎，尤其是武漢光穀，這里算力基礎設施和人才儲備實力強，許多當地的科技企業都是理想的合作對象。未來，公司計劃在湖北開展AI相關項目，並考慮設置兩岸人工智能研究院。



不只是人工智能，本屆台灣周結合湖北諸多優勢產業，邀請兩岸嘉賓開展前沿科技方面的研討交流。在海峽兩岸（武漢）新能源與智能網聯汽車產業融合發展交流會上，兩岸新能源汽車產業鏈知名企業代表、專家學者圍繞自動駕駛、新能源、車聯網及配套系統等汽車產業領域，開展產品、技術、人才等方面交流合作；在海峽兩岸（襄陽）新一代光芯屏技術產業合作交流會上，兩岸專業人士圍繞車載顯示、半導體製造、光電技術研究及產業鏈整合等方面進行深度探討。