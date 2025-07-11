富權：“一圖各表”暴露陳亭妃林俊憲暗中拗撬

中評社香港7月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：“一圖各表”暴露妃憲情結未解卻更深。以下為文章內容。



颱風“丹娜絲”襲台造成較大損失，雖然“救”了賴清德，讓其能夠以“救災”為借口暫停“團結十講”而止損，但卻暴露了陳亭妃、林俊憲的參選台南市長的矛盾，並未因民進黨“全代會”通過兩個“提名條例”而消淡，反而仍然在進行暗中拗撬。實際上，就在“老台南市長”賴清德前日前往台南市勘災，在北門區聽取里長簡報災情後，林俊憲、陳亭妃各自發布的陪同賴清德勘災的合影，同張照片卻是“一圖各表”，不是切掉另一人、就是技巧性馬賽克遮擋，讓府城綠營選戰聞到硝煙味。倘是這種態勢繼續發展下去，說不准會讓國民黨的謝龍介“漁翁得利”，循“韓國瑜模式”攻下民進黨的“大票倉”台南市。



本來，在六月二十八日民進黨“全代會”通過《民主進步黨二零二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案》，及《民主進步黨二零二六年直轄市議員提名特別條例草案》，決定二零二六年的“九合一”選舉，台南市長參選人的提名將進行初選，這對民調較高的陳亭妃較為有利，而且兩個“提名特別條例”都有規定，“自條例通過後，擬爭取提名者應遵守黨章規定，不得互相攻訐，不得傷害黨形象，違者得不列入可能提名名單，其情節嚴重者，送交議決，依違紀行為處分。”因而此前曾經鬧得沸沸揚揚的“妃憲之爭”，其實主要是因為自己是黨內“派系孤鳥”，因而擔心會被林俊憲所屬的“新潮流系”，以及也是屬於“新潮流系”的賴清德的排擠，因而鬧得更歡的陳亭妃，也“收心養性”了起來。



但一場“丹娜絲”颱風，重創南台灣，其中尤以台南市的災情最為嚴重，不但是全市屋損全掀或半毀的約有六千多戶，而且水淹嚴重。尤其是位在台南市北門區的南鯤鯓代天府，其牌樓和柱子應聲倒塌，由於支撐牌樓的十二根圓柱均為珍貴的太平山檜木，廟方初估損失高達新台幣三億元。這就讓因為發表“團結十講”荒腔走板，被認為是正在為“大罷免”增添柴火的民進黨的“豬隊友”，因而連民進黨內也建議停止的賴清德，找到“借坡卸驢”的機會，跑到其曾經擔任十多年市長的台南市勘災，並因此而宣布暫停原本已經確定日期及地點的“五講”及“六講”。



意想不到的是，賴清德跑回其本命區台南市勘災，卻意外再次引爆陳亭妃、林俊憲的情意結。賴清德前日先後前往台南市的麻豆、北門區勘災，台南市長黃偉哲及在台南市選出的民進黨“立委”陳亭妃、林俊憲、郭國文、賴惠員等都在現場陪同。賴清德在北門區聽取里長簡報災情時，林俊憲、陳亭妃各站在賴清德的兩側。不過，事後兩人在臉書上發布的照片，卻是“一圖各表”。其中林俊憲臉書貼出的照片，里長的手恰巧遮住陳亭妃的臉；而陳亭妃臉書貼出的照片，則是切掉林俊憲的部分。亦即陳亭妃、林俊憲兩人都是“有我無你”。

