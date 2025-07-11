海峽兩岸暨港澳青年技能邀請賽在滬舉行

海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，2025年海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽近日在上海第二工業大學舉行。本屆邀請賽共有來自兩岸及港澳的約90名青年學生參加，設有機器人系統集成、CAD機械設計、網站技術、物流與貨運代理、美容、美發等6個項目。



上海第二工業大學學生李玉浩參加了工業機器人系統集成項目的比拼。經過抽簽分組，他與3名台灣同學組成一隊。“大家都很熱情友善，一點也不怯場，我們很快打成一片，合作默契。”李玉浩說，競技結果不是最主要的，友誼第一。



為參加本次比賽CAD機械設計項目，來自香港職業訓練局的邵應權提前數周進行準備。“我剛接觸CAD幾個月，但對此很有興趣。”邵應權說，除了專業技能儲備外，說好普通話、識得簡體字，也幫助自己在交流中順暢無礙。



邀請賽賽項負責人、上海第二工業大學智能製造工廠實驗室主任張飛介紹，學校此次承辦海峽兩岸暨香港、澳門青年技能邀請賽，一方面是為明年在上海召開的第48屆世界技能大賽預熱；另一方面則依托上海第二工業大學優勢項目，搭建供兩岸及港澳青年學子深入交流的平台。



世界技能組織董事會成員馮建強擔任此次競賽委員會主席。他表示，此次賽事適當選用世界級競賽標準，旨在全方位提升賽事影響力和示範力，兩岸及港澳職業教育體系各有其獨特性，也可以在活動中互學互鑒。



賽事舉辦期間，文化交流活動也火熱開展。港澳台學生體驗了陶瓷釉下彩繪、團扇水墨繪畫等非遺技藝，與內地學生一起游覽上海經典人文景觀。